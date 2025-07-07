Блюдо родом из Российской империи: как приготовить бефстроганов из говядины

Новости по теме

2 кг говядины, 20 кг картофеля и одна карамелька в день: подсчитано, как выживают пенсионеры

Перейти

Лук, картофель и свекла: что еще пора сажать в мае на петербургских дачах

Перейти

Жадина-говядина: почему мясо не называют коровятиной на самом деле

Перейти

Настала пора шашлыков, а в шампиньонах нашли канцероген агаритин: насколько опасен, можно ли есть?

Перейти

Чипсы с майонезом и мороженое с говядиной: эти продукты популярны в Японии, а в России их не найти даже в «Ашане»

Перейти