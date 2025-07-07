Блюдо родом из Российской империи: как приготовить бефстроганов из говядины

Бефстроганов — одно из самых узнаваемых и любимых блюд русской кухни, которое давно стало кулинарным символом России.
Название «Бефстроганов» произошло от французского слова «беф», что означает «говядина», и фамилии знаменитого русского аристократа — графа Александра Григорьевича Строганова.
Именно в его доме и родился этот рецепт, ставший впоследствии популярным не только в России, но и за ее пределами.
Создателем блюда считается французский повар, служивший у графа Строганова. Он сумел соединить два кулинарных подхода: французский способ обжаривания мяса и русскую традицию подавать соус не отдельно.
Такой подход позволил сделать блюдо более сочным, ароматным и сытным.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Говяжья вырезка
|500 гр
|Лук репчатый
|1 шт
|Шампиньоны
|100-150 гр
|Сливки
|150 мл
|Соль
|по вкусу
|Перец
|по вкусу
|Растительное масло
|для жарки
Приготовление
- Лук почистить и мелко нарезать соломкой;
- Шампиньоны помыть и нарезать на 4-6 сегментов;
- Вырезку говядины нарезать соломкой, толщиной около 1 см;
- Растительное масло разогреваем на сковороде;
- Обжариваем грибы несколько минут;
- Добавляем к шампиньонам говядину;
- Обжариваем все вместе помешивая в течение 3−4 минут до полуготовности;
- Далее добавляем лук;
- Жарим еще 2 минуты;
- Добавляем сливки, соль и перец;
- Сливки немного выпарить.
Подавать бефстроганов лучше всего с картофелем, но также подходит греча и макароны. Приятного аппетита!