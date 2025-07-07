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Блюдо родом из Российской империи: как приготовить бефстроганов из говядины

Опубликовано: 7 июля 2025 10:01
Бефстроганов
Блюдо родом из Российской империи: как приготовить бефстроганов из говядины
Городовой ру

Считается, что блюдо придумал повар из дома Строгановых.

Бефстроганов — одно из самых узнаваемых и любимых блюд русской кухни, которое давно стало кулинарным символом России.

Название «Бефстроганов» произошло от французского слова «беф», что означает «говядина», и фамилии знаменитого русского аристократа — графа Александра Григорьевича Строганова.

Именно в его доме и родился этот рецепт, ставший впоследствии популярным не только в России, но и за ее пределами.

Создателем блюда считается французский повар, служивший у графа Строганова. Он сумел соединить два кулинарных подхода: французский способ обжаривания мяса и русскую традицию подавать соус не отдельно.

Такой подход позволил сделать блюдо более сочным, ароматным и сытным.

Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился с «Городовым», как приготовить бефстроганов.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Говяжья вырезка 500 гр
Лук репчатый 1 шт
Шампиньоны 100-150 гр
Сливки 150 мл
Соль по вкусу
Перец по вкусу
Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. Лук почистить и мелко нарезать соломкой;
  2. Шампиньоны помыть и нарезать на 4-6 сегментов;
  3. Вырезку говядины нарезать соломкой, толщиной около 1 см;
  4. Растительное масло разогреваем на сковороде;
  5. Обжариваем грибы несколько минут;
  6. Добавляем к шампиньонам говядину;
  7. Обжариваем все вместе помешивая в течение 3−4 минут до полуготовности;
  8. Далее добавляем лук;
  9. Жарим еще 2 минуты;
  10. Добавляем сливки, соль и перец;
  11. Сливки немного выпарить.

Подавать бефстроганов лучше всего с картофелем, но также подходит греча и макароны. Приятного аппетита!

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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