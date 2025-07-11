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Цена — качество: что можно купить в «Светофоре», а что лучше оставить на полках

Опубликовано: 11 июля 2025 18:33
магазин Светофор
Цена — качество: что можно купить в «Светофоре», а что лучше оставить на полках
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Часто за низкой ценой скрывается не лучшее качество, но можно найти и достойные товары.

Если вы хоть раз заглядывали в магазин «Светофор», то знаете, что выбирать продукты там нужно с умом и не бросаться на доступные ценники.

Здесь нет ярких витрин и дизайнерских выкладок, зато цены часто ниже, но все равно не все стоит брать. Опираемся на опыт бывалых покупателей и рассказываем, что можно брать, а что лучше оставить на полке?

Что такое «Светофор» и почему туда ходят?

«Светофор» — это сеть магазинов, где часто предлагают товары по низким ценам. Магазины обычно расположены на окраинах городов, в промзонах, в простых бетонных коробках с минимальной отделкой.

Товары лежат на паллетах, а персонал — небольшой. Такой подход позволяет держать цены очень низкими, что и привлекает покупателей с разным уровнем дохода — от тех, кто ищет экономию, до среднего класса, который любит выгодные предложения.

Что реально стоит брать?

Продукт Пояснение
Острые корнишоны с перчиком Это отличная закуска, которая может разнообразить стол
Рис для плова с приправами (зира, барбарис) Не самый дешевый вариант, но удобный и вкусный, если любите готовить узбекское блюдо
Замороженные морепродукты Крупные австралийские креветки — люксовый товар по вполне разумной цене
Бытовые мелочи Влажные салфетки, туалетная бумага и крышки для заготовок — здесь цены часто ниже, чем в других магазинах на те же бренды
Легендарные котлеты за 99 рублей Почти килограмм, и многие покупатели отмечают, что это действительно выгодная покупка

Что лучше не брать?

Супы и готовые блюда с завышенной ценой. Например, гороховый суп за 30 рублей за пакет кажется дорогим в сравнении с другими вариантами, пишет автор отзыва.

Оливки и маслины. Часто выглядят сомнительно, а цена не оправдана.

Капучино в больших упаковках. Сомнительное качество и запах химии.

Особенности и подводные камни

Главный плюс «Светофора» — это, конечно, низкие цены. Но иногда за ними скрывается качество, которое оставляет желать лучшего.

Поэтому покупайте проверенные товары и заглядываться на «красивую» цену.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
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