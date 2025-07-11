Цена — качество: что можно купить в «Светофоре», а что лучше оставить на полках

Если вы хоть раз заглядывали в магазин «Светофор», то знаете, что выбирать продукты там нужно с умом и не бросаться на доступные ценники.
Здесь нет ярких витрин и дизайнерских выкладок, зато цены часто ниже, но все равно не все стоит брать. Опираемся на опыт бывалых покупателей и рассказываем, что можно брать, а что лучше оставить на полке?
Что такое «Светофор» и почему туда ходят?
«Светофор» — это сеть магазинов, где часто предлагают товары по низким ценам. Магазины обычно расположены на окраинах городов, в промзонах, в простых бетонных коробках с минимальной отделкой.
Товары лежат на паллетах, а персонал — небольшой. Такой подход позволяет держать цены очень низкими, что и привлекает покупателей с разным уровнем дохода — от тех, кто ищет экономию, до среднего класса, который любит выгодные предложения.
Что реально стоит брать?
|Продукт
|Пояснение
|Острые корнишоны с перчиком
|Это отличная закуска, которая может разнообразить стол
|Рис для плова с приправами (зира, барбарис)
|Не самый дешевый вариант, но удобный и вкусный, если любите готовить узбекское блюдо
|Замороженные морепродукты
|Крупные австралийские креветки — люксовый товар по вполне разумной цене
|Бытовые мелочи
|Влажные салфетки, туалетная бумага и крышки для заготовок — здесь цены часто ниже, чем в других магазинах на те же бренды
|Легендарные котлеты за 99 рублей
|Почти килограмм, и многие покупатели отмечают, что это действительно выгодная покупка
Что лучше не брать?
Супы и готовые блюда с завышенной ценой. Например, гороховый суп за 30 рублей за пакет кажется дорогим в сравнении с другими вариантами, пишет автор отзыва.
Оливки и маслины. Часто выглядят сомнительно, а цена не оправдана.
Капучино в больших упаковках. Сомнительное качество и запах химии.
Особенности и подводные камни
Главный плюс «Светофора» — это, конечно, низкие цены. Но иногда за ними скрывается качество, которое оставляет желать лучшего.
Поэтому покупайте проверенные товары и заглядываться на «красивую» цену.