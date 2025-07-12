Гуамское ущелье в Адыгее: почему короткий путь оказывается настоящим испытанием

Счастье не за горами, оно после прибытия в горы.

Во время майских праздников 2025 года путешественники, решившие добраться до Гуамского ущелья в Адыгее, столкнулись с важным выбором маршрута. Несмотря на три возможных варианта пути, внимание было обращено на самый короткий — всего 94 километра через Камышанову поляну и Мезмай.

Однако именно он оказался самым сложным.

Дорога оказалась сложнопроходимой: участок от асфальтового съезда до посёлка Мезмай представляет собой непрерывный спуск с чередованием каменистых отрезков и скользких грязевых участков, особенно после дождей.

На одном из таких участков внедорожник застрял, но наличие лебёдки и снижение давления в шинах помогли выбраться. В дальнейшем маршрут включал в себя серию грязевых ловушек, преодоление которых требовало технической подготовки и определённых навыков.

Несмотря на трудности пути, наградой стал вид с горной смотровой площадки и атмосферный подъезд к самому ущелью. Парковка в Гуамке оказалась платной, однако неподалёку имеется и бесплатная зона для автомобилей.

Главная особенность этого маршрута — возможность пройтись по узкоколейке, которая не работает по вторникам. Это позволяет туристам свободно гулять по рельсам вдоль ущелья — от станции «Гуамка» до станции «Урочище Монахово».

Путь длиной 1,7 километра проходит вдоль отвесных скал и над бурной рекой, а рядом проложена удобная пешеходная тропа. Впечатляющие виды дополняет серия природных и исторических достопримечательностей: водопад Желаний, Партизанский мост и легендарная «Ошибка инженера» — участок, где железная дорога проложена прямо сквозь скалу.

По маршруту встречаются предупреждающие таблички, остатки старой дрезины, информационные стенды и указатели к Монаховой пещере. Примерно на середине пути дорога заканчивается из-за оползня, где оборудована крытая зона отдыха. Отсюда начинается более длинный маршрут до Мезмая, но он требует целого дня и не подходит для обратного возвращения в тот же день.

Обратная дорога из ущелья проходила по более длинному, но безопасному маршруту через Майкоп. Пеший участок маршрута не представляет особой сложности и рекомендован для прохождения, включая семьи с детьми.

Гуамское ущелье — одно из живописнейших мест региона, а прогулка по рельсам добавляет маршруту атмосферности и редкой прогулочной динамики. Внедорожная часть маршрута — исключительно для подготовленных автомобилей с пониженным давлением в шинах, лебёдкой и опытным водителем.