Что за организация «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 17 марта 2026 16:15
 Проверено редакцией
художник
Global Look Press/Zamir Usmanov
Деятельность благотворительного фонда «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге направлена на помощь людям с расстройствами аутистического спектра и их семьям. 

«Антон тут рядом» — благотворительный фонд в Санкт-Петербурге, который с 2013 года оказывает системную поддержку людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семьям.

Организация названа в честь документального фильма Любови Аркус о молодом человеке с аутизмом, который стал катализатором создания фонда. Миссия «Антона тут рядом» — построить в России эффективную систему помощи людям с аутизмом, чтобы каждый мог жить достойно и быть собой.

Основные направления деятельности

Фонд реализует программы по ранней диагностике, инклюзивному образованию, сопровождаемому трудоустройству и самостоятельной жизни. Среди ключевых проектов:

  • Ресурсный центр. Открыт в 2026 году в Московском районе (Заозёрная улица) после масштабного ремонта. Это первый в Санкт-Петербурге центр, где дети, подростки и взрослые с РАС, а также их близкие могут бесплатно получить поддержку специалистов: консультации юристов и социальных работников, психологическую помощь, образовательные услуги. В центре используют научно доказанные практики, рекомендованные клиническими рекомендациями Минздрава.
  • Творческие мастерские. В фонде работают швейная, графическая, керамическая и кулинарная мастерские. Продукция, созданная подопечными, реализуется на благотворительных мероприятиях и в интернет-магазине фонда. Все вырученные средства идут на нужды организации.
  • Сопровождаемое проживание. У фонда есть тренировочная квартира и две квартиры постоянного сопровождаемого проживания, где студенты осваивают навыки самостоятельной жизни: учатся готовить, убирать, ходить за покупками, оплачивать счета, планировать бюджет.
  • Образовательные программы для родителей. Например, курс «Ранняя пташка» (адаптация программы Early Bird для родителей детей с РАС до 6 лет) и онлайн-курс «Ау» для родителей детей и взрослых с аутизмом из разных городов России и мира.
  • Юридическая поддержка. Проект «Юрист тут рядом» помогает аутичным людям и их родителям с оформлением документов, жалобами, сопровождением на психолого-медико-педагогической комиссии или в суде.
  • Сопровождаемое трудоустройство. Команда фонда помогает взрослым с РАС найти работу, составить резюме, пройти собеседование и адаптироваться на рабочем месте.

Контакты и адреса

Адреса центров «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге:

  • Невский проспект, 104 (3 этаж);
  • Троицкая площадь Петроградской стороны, 1 (цокольный этаж).
Пономарева Дарина
