Ехать на Невский проспект за лакомством больше не нужно: питерские пышки можно легко приготовить и у себя на кухне

Чтобы попробовать знаменитые питерские пышки, совсем не нужно ехать в Петербург и стоять в очереди. Эти вкусные, воздушные пончики с сахарной пудрой можно легко приготовить и дома. Рецепт несложный, но результат точно порадует любителей сладкого.

Ингредиенты

Для теста:

500 г муки;

200 мл молока;

20 г свежих дрожжей или 7 г сухих;

50 г сахара;

50 г сливочного масла;

1 яйцо;

Щепотка соли.

Для обжарки:

500 мл растительного масла

Для посыпки:

Сахарная пудра по вкусу.

Приготовление



Начнем с того, что подогреем молоко до теплого состояния (примерно 37°C) и растворим в нем дрожжи и сахар. Дайте смеси постоять 10 минут, пока не появится пенка — это значит, что дрожжи активировались.

В большой миске смешайте муку и соль, добавьте дрожжевую смесь, яйцо и растопленное масло. Замесите мягкое, немного липкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на час в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме.

Когда тесто поднимется, разомните его и раскатайте на слегка присыпанной мукой поверхности. Толщина теста должна быть примерно 1 см. С помощью круглой формы или стакана вырежьте кружки. В центре каждого кружка сделайте отверстие, чтобы получилось колечко.

Разогрейте растительное масло в глубокой кастрюле или фритюрнице до температуры 180°C. Аккуратно опускайте пышки в горячее масло, обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон, примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Готовые пышки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Когда пышки слегка остынут, щедро посыпьте их сахарной пудрой. Подавайте теплыми с чашкой чая или кофе.

Ранее мы писали, что в Петербурге обнаружили масштабные нарушения при продаже чая. Будьте внимательнее в магазинах.