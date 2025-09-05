10 или 15 лет на одном месте: что стоит за новыми правилами льготной ипотеки

Молодым семьям нужно будет долго и стабильно жить в регионе, чтобы рассчитывать на помощь государства.

В ряде российских регионов вводят новые правила для получения льготной ипотеки.

Теперь молодые семьи должны будут прожить в одном и том же городе или области определенное количество лет, чтобы иметь право на льготную ипотеку.

Это называется «ценз оседлости». Идея проста: помочь в первую очередь тем, кто реально живет и работает в регионе, а не тем, кто приехал с другого места, пишет news92.ru.

Калужская и Тверская области

Одним из первых регионов, где такой ценз ввели, стал Калужский. Там молодые семьи должны прожить в регионе не менее десяти лет и тогда могут рассчитывать на помощь государства, сообщает Лента.

В Тверской области решение еще строже. Там на льготную ипотеку смогут претендовать только семьи, которые живут в регионе 15 лет.

Такой срок внушительный, но чиновники считают, что именно так можно сделать помощь более адресной и справедливой.

Похожая идея уже рассматривается во Владимирской и Тульской областях. Ожидается, что и там появятся подобные ограничения.

Почему вводят такой ценз и как это связано с Москвой и Петербургом

За этими региональными инициативами стоит общая федеральная тенденция. С 2026 года в России планируют запретить оформлять семейную ипотеку не по месту прописки, пишет сайт Банки.ру.

То есть молодая семья сможет получить льготный кредит только тогда, когда зарегистрирована именно в том городе, где хочет купить жилье.

Это связано с большими проблемами в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас около 70% льготных ипотек выдаются именно на новостройки в этих мегаполисах и их ближайших областях.

Огромный спрос поднимает цены и создает перегрузку инфраструктуры. Власти хотят остановить слишком большой приток новых жильцов и дать шанс жителям других регионов.

Какие последствия ждут молодые семьи?

Для многих молодых семей это значит, что если они хотят воспользоваться льготной ипотекой, им надо не просто приехать в регион на работу или учебу, а закрепиться там на долгие годы.

Это может усложнить переезды и планы на жизнь, но с другой стороны — поддержка станет более адресной.

Специалисты считают, что ценз оседлости поможет распределить помощь более равномерно между регионами.

С другой стороны, это ограничит мобильность населения и усложнит жизнь тем, кто именно сейчас собирается переехать ради работы или других причин.