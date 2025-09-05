Городовой / Город / «Придется компенсировать родителям»: кто ответит за травму юного петербуржца, полученную в школе
«Придется компенсировать родителям»: кто ответит за травму юного петербуржца, полученную в школе

Опубликовано: 5 сентября 2025 17:02
травма в школе
«Придется компенсировать родителям»: кто ответит за травму юного петербуржца, полученную в школе
globallookpress/ Elena Mayorova

Школа может поплатиться за детский розыгрыш.

Третьеклассник сел на острый карандаш и попал в реанимацию в Красносельском районе Петербурга.

Сосед по парте так решил пошутить и подставил карандаш на стул, когда мальчик уже садился на него. В итоге школьника госпитализировали в тяжелом состоянии, ему уже провели операцию.

Мнение юриста

Кто будет отвечать за розыгрыш: родители шутника или школа? Об этом порталу «Городовой» ответила управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина.

“Это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности”, — комментирует ситуацию эксперт.

Уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 16 лет. Если виновник не достиг этого возраста, он будет поставлен на специальный учет в полиции.

“Моральный вред — физические и нравственные страдания-придется компенсировать родителям, как и расходы по лечению”, — поясняет юрист.

Ответственность школы

Кроме того, ответственность может лечь и на школу, поскольку учителя обязаны следить за детьми.

“Должностные лица, включая директора школы, будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной за оказание услуг ненадлежащего качества и халатность”, — добавляет Сенина.

Этот случай поднимает важные вопросы о безопасности в учебных заведениях и ответственности за детские шалости.

Ксения Пронина Федор Никонов
Город
