«Придется компенсировать родителям»: кто ответит за травму юного петербуржца, полученную в школе

Третьеклассник сел на острый карандаш и попал в реанимацию в Красносельском районе Петербурга.
Сосед по парте так решил пошутить и подставил карандаш на стул, когда мальчик уже садился на него. В итоге школьника госпитализировали в тяжелом состоянии, ему уже провели операцию.
Мнение юриста
Кто будет отвечать за розыгрыш: родители шутника или школа? Об этом порталу «Городовой» ответила управляющий партнер Адвокатского бюро г. Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина.
“Это причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности”, — комментирует ситуацию эксперт.
Уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 16 лет. Если виновник не достиг этого возраста, он будет поставлен на специальный учет в полиции.
“Моральный вред — физические и нравственные страдания-придется компенсировать родителям, как и расходы по лечению”, — поясняет юрист.
Ответственность школы
Кроме того, ответственность может лечь и на школу, поскольку учителя обязаны следить за детьми.
“Должностные лица, включая директора школы, будут привлечены к ответственности вплоть до уголовной за оказание услуг ненадлежащего качества и халатность”, — добавляет Сенина.
Этот случай поднимает важные вопросы о безопасности в учебных заведениях и ответственности за детские шалости.