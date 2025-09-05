«Серебряный возраст» в Петербурге: дискриминация, низкие зарплаты и как найти работу после 60

Пенсионеры часто сталкиваются с трудностями при поиске работы, а если и находят ее, то им предлагают невысокую зарплату.

В Петербурге, как и в целом по стране, эта проблема существует, причем неофициальная дискриминация по возрасту проявляется повсеместно.

Дискриминация по возрасту: скрытая политика

"Проблема трудоустройства людей предпенсионного и пенсионного возраста, к сожалению, это острая проблема на рынке труда. И Санкт-Петербург здесь не исключение», — констатирует HR-консультант Зулия Лоикова в беседе с порталом «Городовой».

Дискриминация проявляется в разных формах: от завуалированных требований к возрасту в вакансиях (“требуется сотрудник в возрасте до 45 лет” или “молодая динамичная команда”) до отказов на собеседованиях.

Истинная причина — возраст, но озвучивается другая (“не соответствует корпоративной культуре”).

Зулия Лоикова HR-консультант “Это не только в Санкт-Петербурге, а вообще в целом по рынку. Это неофициальная политика, это скрытая политика, но повсеместная практика многих работодателей”, — объясняет Лоикова.

Возрастные стереотипы и низкие зарплаты

Работодатели часто опасаются, что возрастные сотрудники будут чаще болеть, хуже справляться с нагрузкой, не смогут освоить новые технологии или не впишутся в молодой коллектив.

Распространено и мнение, что пенсионеры, имея дополнительный доход, готовы работать за меньшие деньги.

“Это прямая дискриминация”, — подчеркивает HR-консультант.

Эта проблема особенно заметна в таких сферах, как IT и услуги, но в некоторых отраслях, где ценятся опыт и надежность, положение может быть иным.

Эффективные пути поиска работы

Несмотря на трудности, программы поддержки «серебряного возраста» существуют и эффективны.

“Программа «серебряного возраста» эффективна на самом деле, потому что я с ними работаю лично”, — подтверждает Лоикова.

В качестве основного инструмента поиска работы для старшего поколения рекомендуется обращаться в центры занятости населения (ЦЗН).

“Это такой главный государственный инструмент”, — говорит эксперт.

Там предоставляются не только вакансии, но и бесплатные консультации по составлению резюме, что особенно актуально для зрелых кандидатов с обширным опытом.