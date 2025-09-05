«А мало ли вы его надурите»: когда мама — главный переговорщик на вашем собеседовании

Странный тренд из Америки или новая реальность в России?

Все чаще встречаются ситуации, когда на собеседование приходят не только сами соискатели, но и их родители. Такая практика, хоть и не повсеместна, вызывает вопросы у работодателей, для которых несамостоятельность кандидата может стать поводом для отказа.

Почему же соискатели приходят с родителями? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.

Зулия Лоикова HR-консультант “Молодое поколение Z, они не так, чтобы прямо часто, но бывает, что приходят на собеседование в сопровождении родителей”.

Тренд из Америки

“Все-таки для России, мне кажется, это не совсем характерный момент, потому что такой бум я вижу в Америке, в англоговорящих странах, что у них порядка 70% зумеров привлекают родителей к процессу поиска работы”.

Однако, российские работодатели, как правило, ожидают видеть самостоятельных сотрудников, поэтому такое сопровождение может вызвать вопросы.

“Работодатели чаще ожидают видеть более самостоятельных людей в коллективе, поэтому для них это такой критерий важнейший”, — говорит консультант.

Случай из практики: когда мама ведет переговоры

Лоикова вспоминает ситуацию, когда на собеседование пришли молодой человек и его мама.

“Я вместе как бы с мамой”, — заявил он.

Мама активно участвовала в переговорах о зарплате, бонусах и условиях работы, пока ее сын лишь кратко рассказал об образовании и желании подработать.

На вопрос о причинах такого сопровождения, мама ответила:

“А мало ли вы его надурите, а он еще жизни не знал”.

Самостоятельность против родительской заботы

Несмотря на необычность ситуации, кандидата приняли, и он оказался благодарен за возможность обрести самостоятельность.

“Спасибо вам большое, я наконец-то смогу ощутить свободу и съехать от мамы, заработав денег”, — сказал он при оформлении.

“Поэтому, в принципе, я к этому отношусь спокойно, наверное”, — заключает Лоикова.

Этот случай подчеркивает дилемму между родительской заботой и потребностью молодого человека в самостоятельности, а также реакцией работодателей на такие ситуации.