Следы Пантелеева и «закладки»: почему самый «красивый» проспект Петербурга до сих пор окутан мраком

Лиговский проспект — это артерия Петербурга, чья история полна резких трансформаций, от имперской парадности до мрачной репутации.

Путешествие по этому проспекту — это погружение в слои времени, где роскошь доходных домов соседствует с промышленным аскетизмом и следами криминального прошлого.

Забвение канала и рождение конки

История Лиговки неразрывно связана с Лиговским каналом. Трагический 1777 год оставил глубокий след:

“Наводнение 1777 года разрушило фонтаны Летнего сада, Екатерина 2 приняла решение их не восстанавливать”.

Кроме того, канал, который питал фонтаны, утратил свое значение.

“Обрушились берега Лиговского канала, вода стала мутной и непригодной для питья, значение его утратилось, канал пришёл в запустение и стал сливом для нечистот”.

Преображение началось во второй половине 19 века, когда на берегах появились рельсы. Здесь стала ходить конка — “конно-железная городская дорога, вид рельсового общественного транспорта”.

На Лиговке даже обосновалось коночное депо, что подчеркивало её транспортную значимость. Позже конку сменил паровой трамвай, а к концу века канал убрали в трубу, превратив его в современную Лиговскую улицу.

Район быстро заработал дурную славу: слово “Лиговка” стало нарицательным для обозначения мест скопления деклассированных элементов, а невоспитанных людей горожане могли спросить:

“Вы что, с Лиговки?”.

Кузнечный переулок: от мастеровых до Достоевского

Справа от бывшего канала изначально селились слободами мастеровые. Первая улица, отходящая направо — Кузнечный переулок. Название это, несмотря на частую смену статуса улицы/переулка, никогда не менялось — редкость для Петербурга.

В противоположном конце переулка стоит Владимирская церковь, среди прихожан которой были няня Пушкина Арина Родионовна и Федор Михайлович Достоевский.

Именно здесь, в Кузнечном переулке, писатель “закончил свои дни и написал здесь свой последний роман «Братья Карамазовы»”.

Напротив, в створе Кузнечного переулка, красуется доходный дом, возведенный в 1910-11 годах для гражданского инженера Александра Николаевича Перцова. Здание в стиле модерн богато украшено растительными орнаментами.

Дом имел все блага цивилизации — телефонную станцию, лифт, ватерклозеты, но “всё это не принесло больших доходов Перцову” из-за шума ломовых извозчиков и дороговизны ресторана “Селект”.

Название “дом Перцова” до сих пор заменяет адрес, хотя внутри дома сложно разобраться без помощи жильцов, выходящих встречать гостей на улицу.

Чугунная империя Сан-Галли

Слева от проспекта расположен уникальный комплекс завода Сан-Галли.

Франц Карлович Сан-Галли, выходец из Германии, превратил небольшую мастерскую в чугунолитейный гигант. Продукция завода украшала город: от знаменитых ворот Зимнего Дворца до многочисленных фигурных решеток на балконах.

Здесь же были изобретены и произведены чугунные батареи отопления.

Главное здание завода, построенное в стиле эклектики с романскими элементами, имело контору, где находилась “кладовая документов”. Рабочее место хозяина отличалось лаконичным девизом, написанным на стене: “Не спеша, но без отдыха”.

Сан-Галли выделялся заботой о рабочих — он строил для них дома, школу и даже организовал базу отдыха на Петровском острове с электричеством и водопроводом.

У въездных ворот стояли чугунные скульптуры Меркурия и Гефеста. Рядом с конторой стоял шестигранный газгольдер-гайка, служивший не для уличного освещения, а для хранения горючего для нужд предприятия.

Ямская слобода и мистика кладбищ

Дальше по Лиговскому проспекту начиналась Ямская слобода. Еще при Петре I сюда были переведены “ямщики лучшие и семьянистые”.

Отсюда, из этого первого поселения, разъезжались извозчики по всем направлениям, дав название улице — Разъезжая.

В глубине одной из улиц, как напоминание о прошлом, “выглядывают из стены дома две лошади” — бывшая перековка лошадей, ныне ветеринарная станция.

У ямщиков была своя церковь — храм Воздвижения животворящего Креста Господня, который в 1991 году был возвращен верующим и стал Крестовоздвиженским казачьим собором.

Обводный канал — самый большой в городе — был спроектирован для защиты от наводнений, но не смог полностью справиться с этой задачей.

Через него перекинуто 17 мостов, включая группу, прозванную “Американскими” из-за причастности американского инженера к их постройке.

С каналом связана и мрачная легенда: якобы при строительстве теплотрассы были обнаружены древние захоронения, останки которых увезли на свалку, что, по слухам, привело к необъяснимым самоубийствам на этом месте.

От трамвая до Литераторских мостков

В 1926 году участок Лиговского канала засыпали. Здесь стали появляться промышленные предприятия. С 1932 года здесь ходил трамвай №4, ставший символом блокадного быта.

Жители отвечали на вопрос “как дела?” фразой:

“Как у трамвая номер 4, по Голодаю по Голодаю и на Волково”.

Расстанная улица ведет к Волковскому кладбищу, устроенному на месте Предтеченского, от которого, по слухам, отворачивалась Екатерина 2, боявшаяся покойников.

Северо-восточная часть стала “Литераторскими мостками” — местом погребения многих знаменитых деятелей.

Далее расположен Московский сад, разбитый в 1930 году. В 2015 году здесь установили памятник Михаилу Андреевичу Милорадовичу — “Герою Отечественной войны 1812 года. Генерал-губернатору Санкт-Петербурга”.

Милорадович, любимый ученик Суворова, был застрелен Каховским в день восстания декабристов, пытаясь призвать войска к верности императору.