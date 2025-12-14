Ремонт велел — камеры не простили: петербуржцы получили штрафы за объезд по «выделенке»

В Петербурге автомобилисты получили уведомления о штрафах после того, как вынужденно воспользовались полосой для общественного транспорта. Причиной послужили дорожные работы на Ленинском проспекте, где движение по основным полосам было затруднено. Многим жителям города пришлось искать обходные пути, чтобы объехать перекрытия.
Михаил Козлов оказался среди тех, кого привлекли к ответственности за движение по выделенной полосе. По его словам, он хотел перестроиться в другой ряд, но на участке установили конусы, и единственная возможность была проехать по полосе для общественного транспорта. Михаил отметил:
"Было невозможно туда переехать моментально. Был снят слой асфальта по среднему ряду. Там проводились работы. Никаких предупреждающих знаков и оповещающих сигналов не было. Я думал, когда пройдут эти ремонтные работы, я перестроюсь. А с крайне правого ряда было просто невозможно перестроиться".
На следующий день мужчина обнаружил, что ему назначен штраф в размере 4 500 рублей. В аналогичной ситуации оказалась жительница города Анастасия. Она собиралась приложить к жалобе запись с видеорегистратора, но необходимые файлы не сохранились.
Представители комитета, отвечающего за развитие транспортной инфраструктуры, сообщили, что работы на данном участке направлены на повышение безопасности движения. Завершить ремонтные мероприятия планируется до конца текущей недели.