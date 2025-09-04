Городовой / Общество / Осеннее море зовет: куда поехать в октябре 2025 года
Осеннее море зовет: куда поехать в октябре 2025 года

Опубликовано: 4 сентября 2025 23:59
Турция
Осеннее море зовет: куда поехать в октябре 2025 года
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Октябрь — время отдыха на море для тех, кто не любит жару и толпы туристов.

Октябрь — это прекрасное время, чтобы съездить на море и отдохнуть.

В это время на популярных курортах вода еще теплая, воздух не слишком жаркий, а количество туристов уже заметно меньше. И цены на отдых обычно ниже летних.

Если выбрать правильное направление, можно прекрасно провести отпуск уже в середине осени. Разбираемся куда поехать вместе с экспертом.

Где еще тепло и комфортно?

Средиземноморье в октябре — это так называемый «бархатный сезон». Здесь уже не так жарко, но вода все еще теплая — около 23–25 градусов.

Погодой можно наслаждаться ночью как днем, так и вечером, хотя вечером бывает прохладно.

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», какое направление лучше выбрать.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

«У нас остается Турция, Египет, Эмираты. Это трио незаменимое, которое мы со временем, с сезонностью корректируем.

В октябре Турция еще хорошо, сезон начинает постепенно уходить на спад, сентябрь бархатный заканчивается, а октябрь все равно не менее теплый, можно поехать туда.

Во время поездки в Египет учитывайте, чтобы у вас была бухта, потому что может быть неприятный ветерок. Выходя из моря или из бассейна, он может давать небольшую прохладу», — предупреждает эксперт.

Карибский бассейн и Азия

Кроме того, без изменений все в Эмиратах, там по-прежнему лето продолжается. Но открываются и другие направления.

«Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Куба, Мальдивы. То есть большой пул стран открывается, который можно уже спокойно рассматривать.

В октябре можно спокойно поехать вот в Таиланд, там уже завершается переходный сезон. Хорошие цены, приятная погода на Шри-Ланке, дожди уже заканчиваются», — говорит эксперт.

По словам Натальи Ансталь, ажиотаж охватывает и Китай. В октябре можно спокойно рассматривать Кубу, а также страны европейского союза. Это Италия, Испания, Франция.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
