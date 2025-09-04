Осеннее море зовет: куда поехать в октябре 2025 года

Октябрь — это прекрасное время, чтобы съездить на море и отдохнуть.
В это время на популярных курортах вода еще теплая, воздух не слишком жаркий, а количество туристов уже заметно меньше. И цены на отдых обычно ниже летних.
Если выбрать правильное направление, можно прекрасно провести отпуск уже в середине осени. Разбираемся куда поехать вместе с экспертом.
Где еще тепло и комфортно?
Средиземноморье в октябре — это так называемый «бархатный сезон». Здесь уже не так жарко, но вода все еще теплая — около 23–25 градусов.
Погодой можно наслаждаться ночью как днем, так и вечером, хотя вечером бывает прохладно.
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», какое направление лучше выбрать.
«У нас остается Турция, Египет, Эмираты. Это трио незаменимое, которое мы со временем, с сезонностью корректируем.
В октябре Турция еще хорошо, сезон начинает постепенно уходить на спад, сентябрь бархатный заканчивается, а октябрь все равно не менее теплый, можно поехать туда.
Во время поездки в Египет учитывайте, чтобы у вас была бухта, потому что может быть неприятный ветерок. Выходя из моря или из бассейна, он может давать небольшую прохладу», — предупреждает эксперт.
Карибский бассейн и Азия
Кроме того, без изменений все в Эмиратах, там по-прежнему лето продолжается. Но открываются и другие направления.
«Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Куба, Мальдивы. То есть большой пул стран открывается, который можно уже спокойно рассматривать.
В октябре можно спокойно поехать вот в Таиланд, там уже завершается переходный сезон. Хорошие цены, приятная погода на Шри-Ланке, дожди уже заканчиваются», — говорит эксперт.
По словам Натальи Ансталь, ажиотаж охватывает и Китай. В октябре можно спокойно рассматривать Кубу, а также страны европейского союза. Это Италия, Испания, Франция.