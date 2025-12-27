«Воспоминания пропащего человека»: секреты самого жуткого места Петербурга, ставшего ВУЗом

Санкт-Петербург богат на здания с двойным дном — бывшие дворцы, ставшие теперь учебными корпусами. Но есть особая категория построек, окутанная мрачной историей — бывшие тюрьмы.

Некоторым студентам посчастливилось обучаться в корпусах, где некогда царила атмосфера заключения и страха. Речь идет о пересыльной тюрьме, расположенной на переулке Гривцова, который в те времена носил название Демидовский.

“Ежовы рукавицы” Демидовского переулка

Тюрьма, первоначально называвшаяся Градской, появилась здесь в 1852 году, переехав с Моховой улицы, где она функционировала с 1818 года.

В этом месте содержались самые разные категории — от подсудимых и срочных до женщин и несовершеннолетних, следующих этапом в Сибирь.

“Пихали сюда и бродяг без паспорта”, — что свидетельствует о жестких мерах по поддержанию порядка в столице.

Сохранились поразительные воспоминания заключенного Николая Свешникова — бизнесмена, промышлявшего торговлей всем, что “плохо лежит”. Его записи дают пугающее представление о нравах пересыльной тюрьмы.

Свешников описывает прибытие:

“В пересыльную попали в восемь часов, но там уже шла приемка, и нам пришлось полчаса дожидаться под воротами, что крайне не понравилось, поскольку погода в тот день была сырая и холодная, а одежда на нас худа, что если с семи человек снять, да на одного надеть, и то не согреться”.

Атмосфера была гнетущей, но покорной:

“Но все были смирны, никто даже голос не возвышал, понимали, что попали в ежовы рукавицы”.

Дисциплина, обыски и “фартовые”

Внутри приемного стола старший надзиратель устанавливал жесткие правила. Деньги были источником проблем и вожделения надзирателей:

“У кого есть деньги больше 20 копеек, то сдавать, как вызовут, а после – не пенять. Найдут – отберу и спущу в кружку (на подаяние. – Прим. ред.) без всякого помилования”.

Обыски проводились крайне тщательно — искали спрятанное даже за ушами и в волосах. Тем не менее, “фартовые” умудрялись прятать самое ценное — деньги и табак.

Неудивительно, что Свешников, этапировавшийся двенадцать раз, смог создать произведение “Воспоминания пропащего человека”.

От мрака к искусству — царская перестройка

Современные студенты видят широкий, перепланированный коридор, ведущий в аудитории. Однако старые изображения демонстрируют разительный контраст.

В начале XIX века европейские наблюдатели были шокированы условиями. Член “Лондонского общества для улучшения порядка в тюрьмах и исправления преступников” Вальтер Веннинг, посетивший Петербург для изучения отечественных тюрем, отмечал:

“Сидело в одной комнате до 200 человек, и, вместе с величайшим, напр., преступником, окованным железами, - несчастный мальчик, за потерю паспорта”.

Перемены в здании наступили еще до советской эпохи. В 1894 году пересыльная тюрьма переехала в новое, специально построенное здание на набережной реки Монастырки.

Освободившееся помещение на Демидовском переулке было передано “Обществу поощрению художеств” для организации художественно-ремесленных мастерских.

Переезд был продиктован изменением городского ландшафта. К концу XIX века переулок Гривцова перестал быть окраиной и превратился в самый центр города.

“Разумеется, тюрьма прямо в самом центре была не совсем уместна”.

Именно поэтому здесь расцвели художественные мастерские, а с 1960-х годов в исторические стены въехал радиотехнический техникум.

Двойные ворота, бывшие входом в место заключения, стали входом в мир знаний — вот такой парадокс петербургской истории.

