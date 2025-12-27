География другая — быт тот же: как Россия живет в семи странах мира

Миллионы людей покинули Россию, но многие из них, оказавшись на чужбине, удивительным образом воссоздали знакомые реалии прошлого. Смена географической привязки не всегда означает полный отказ от уклада жизни, традиций и даже языка.
От Брайтон-Бич до берлинского Марцана — существуют целые кварталы, где утро начинается с запаха Высоцкого и газет на кириллице.
Брайтон-Бич — кусочек СССР в Нью-Йорке
Нью-Йоркский Брайтон-Бич давно стал синонимом русскоязычной эмиграции, начиная с волн семидесятых и девяностых годов.
Атмосфера здесь настолько насыщенна, что ощущение смены страны возникает только благодаря запаху жареного лука, который, кажется, пропитал даже метрополитен. На вывесках красуются «Кафе Волна» и «Ремонт обуви у Вити».
Здесь проживают около шестидесяти тысяч русскоговорящих. Поразительно, но “треть и по-английски толком не говорит”.
В местных магазинах можно найти дефицитные когда-то продукты — от докторской колбасы до гречки по цене, которая шокирует непосвященных.
Улица Brighton Beach Avenue — это “русская версия Бродвея”, где аншлаги собирают постановки «Женитьбы Бальзаминова».
Ашдод: средиземноморское побережье с советским акцентом
Израильский Ашдод принял значительную волну репатриантов из бывшего СССР. Из двухсот тридцати тысяч жителей города сто тысяч русскоязычные.
В районе Юд-Юд-Гимель можно полностью обойтись без иврита:
“Поликлиника, мэрия, рынок, булочная — везде вас поймут”.
Телеканал Israel Plus транслирует советские фильмы, а местные театры, как, например, «Гешер», смешивают языки в одном монологе. Ассортимент магазинов — от сметаны “как в Союзе” до сгущенки — поддерживает ностальгию.
Ласнамяэ: “Ласногорск” под эстонским небом
В Эстонии русскоязычные семьи, оставшиеся после 1991 года, обжили район Ласнамяэ, который они прозвали «Ласногорском». Здесь до сих пор преобладает советская панельная застройка.
Многие жители, имевшие “серые паспорта” (статус лица с неопределённым гражданством), десятилетиями жили, не стремясь сдавать экзамены по эстонскому языку и истории. В районе сильны традиции:
“Школы русские. Врачи и телевидение тоже”.
Потребность говорить на эстонском языке минимальна, ведь вокруг все общение происходит на русском.
Марцан: “Маленькая Россия” в Восточном Берлине
Восточный Берлин хранит удивительный анклав — Марцан, который местные немцы нежно называют Klein Russland, «Маленькая Россия».
Сюда, в панельные дома времен ГДР, переехали “русские немцы” — потомки переселенцев, вернувшиеся на историческую родину. Их привлекли относительно низкие цены на аренду, около 10 евро за “квадрат”.
Здесь функционирует русскоязычная газета Russkaja Germanija, а по выходным “дворы оживают — как в любом постсоветском микрорайоне”. Германия остается “чуть чужая” за пределами этого русскоязычного пространства.
Ричмонд: IT и старые традиции Сан-Франциско
В Сан-Франциско, между 14-й и 26-й авеню, Geary Boulevard превратился в неформальную “русскую улицу”.
Это одна из старейших общин, однако здесь, в отличие от Брайтон-Бич, интеграция глубже:
“вывески в основном на английском, а в меню ресторанов борщ соседствует с суши и тако”.
Дети здесь говорят по-английски, но по выходным посещают русские школы. При этом старейший в США Русский культурный центр, работающий с 1939 года, поддерживает общие культурные связи.
Вила-Зелина, Бразилия: Православие под пальмами
В Сан-Паулу, в районе Вила-Зелина, русские и другие русскоговорящие выходцы из Восточной Европы создали анклав, где “православный купол, проглядывающий из-за пальм”.
Сюда переселялись после революции и Гражданской войны. Здесь вареники уживаются с самбой, а старшее поколение готовит “пельмени, кугелис или пирожки «как дома»”.
Кот-де-Неж: русская полиглот-община Монреаля
В канадском Монреале, в районе Кот-де-Неж, проживает самая большая русская община Квебека — более 30 тысяч человек. Здесь русский язык входит в топ-10 используемых в городе.
В семьях говорят по-русски, на работе — по-английски, а с чиновниками — по-французски. Существует около сорока русских организаций, а дети ездят на занятия, чтобы учить язык своих бабушек и дедушек.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.