Городовой / Общество / Новый словарь нецензурных слов: где лучше контролировать свои эмоции
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Новый словарь нецензурных слов: где лучше контролировать свои эмоции

Опубликовано: 5 сентября 2025 12:32
Человек ругается
Новый словарь нецензурных слов: где лучше контролировать свои эмоции
Городовой ру

Интересно, что запрет касается и кинематографа, и СМИ.

В 2025 году в России расширили список бранных слов. Помимо знаменитых четырех матерных корней — тех самых, о которых все знают — в него теперь входят и другие грубые выражения.

Среди них такие как «ж*па», «г*вно», «м*дак», «шл*ха» и их однокоренные слова.

Доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ, к.ф.н. Екатерина Зорина рассказала «Городовому», считаются ли данные слова матерными и будут ли за них наказывать.

«Для обеспечения соблюдения запрета, установленного п. 6 ст. 1 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» под нецензурной бранью следует понимать использование слов, образованных от следующих корней:

-бзд- (бздеть и производные); -бл*- (бл*дь и производные); -*б/*б – (и т.д.); -елд-; -г*вн-; -ж*п-; -м*нд(а); -м*д-; -п*рд-; -п*зд-; -ср*-; -(с)с*-; -х*е-/-х*й-/-х*я-; -шл*х/ш-.

Вот словарная статья из Толкового словаря, составленного для целей использования русского языка как государственного. Все нецензурные корни перечислены.

Видимо, все слова, образованные от этих корней, употреблять будет нельзя в сферах функционирования русского языка как государственного.

О фильмах речь идет в связи с демонстрацией в кинозалах», — говорит эксперт.

По словам филолога, то же самое касается и посещения МФЦ или общения с представителем власти.

Даже если эмоционально выразиться в адрес просто самой ситуации, а не личности, то можно совершить нарушение.

«В МФЦ и сейчас не стоит ругаться: взаимодействие с органами власти — сфера функционирования русского языка как государственного, указанная в законе о Государственном языке РФ…

Доказать, что ругательство не имело конкретного адресата, не всегда легко», — предупреждает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще