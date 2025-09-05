Новый словарь нецензурных слов: где лучше контролировать свои эмоции

Интересно, что запрет касается и кинематографа, и СМИ.

В 2025 году в России расширили список бранных слов. Помимо знаменитых четырех матерных корней — тех самых, о которых все знают — в него теперь входят и другие грубые выражения.

Среди них такие как «ж*па», «г*вно», «м*дак», «шл*ха» и их однокоренные слова.

Доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ, к.ф.н. Екатерина Зорина рассказала «Городовому», считаются ли данные слова матерными и будут ли за них наказывать.

«Для обеспечения соблюдения запрета, установленного п. 6 ст. 1 Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» под нецензурной бранью следует понимать использование слов, образованных от следующих корней: -бзд- (бздеть и производные); -бл*- (бл*дь и производные); -*б/*б – (и т.д.); -елд-; -г*вн-; -ж*п-; -м*нд(а); -м*д-; -п*рд-; -п*зд-; -ср*-; -(с)с*-; -х*е-/-х*й-/-х*я-; -шл*х/ш-. Вот словарная статья из Толкового словаря, составленного для целей использования русского языка как государственного. Все нецензурные корни перечислены. Видимо, все слова, образованные от этих корней, употреблять будет нельзя в сферах функционирования русского языка как государственного. О фильмах речь идет в связи с демонстрацией в кинозалах», — говорит эксперт.

По словам филолога, то же самое касается и посещения МФЦ или общения с представителем власти.

Даже если эмоционально выразиться в адрес просто самой ситуации, а не личности, то можно совершить нарушение.