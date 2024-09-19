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Подобных им нет: топ самых необычных и атмосферных кинотеатров в Петербурге

19 сентября 2024 11:20
Подобных им нет: топ самых необычных и атмосферных кинотеатров в Петербурге
Подобных им нет: топ самых необычных и атмосферных кинотеатров в Петербурге
Фото Городовой.ру

Стоит посетить и туристам, и местным жителям.

Петербург славится не только культурными достопримечательностями и театрами, но и уникальными кинотеатрами, где просмотр фильмов превращается в настоящее приключение. В этих местах не просто показывают кино – здесь создают атмосферу, полную эмоций, и предлагают зрителям нечто большее, чем стандартный сеанс в зале.

Собрали самые необычные кинотеатры города на Неве, которые стоит посетить, если вы хотите почувствовать что-то особенное.

Кинотеатр «Аврора» — путешествие в прошлое

«Аврора» — один из старейших кинотеатров города, который начал свою работу еще в 1913 году. Расположенный на Невском проспекте, дом 60, он до сих пор сохраняет дух петербургской интеллигенции. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу начала XX века благодаря старинной архитектуре и изысканным интерьерам.

Стоимость билетов: от 350 до 700 рублей, в зависимости от сеанса и дня недели.

«Ленфильм» — кино на легендарной киностудии

Всемирно известная киностудия «Ленфильм», расположенная на Каменноостровском проспекте, 10, — это место, где создавалась история российского кинематографа. Здесь вы не просто смотрите фильмы, а буквально окунаетесь в кинематографическое прошлое. На базе студии работает зал, где регулярно проходят показы классических картин и современных шедевров.

Стоимость билетов: от 300 до 500 рублей.

«Фильм на диване» в кинотеатре «Антон тут рядом»

Кинотеатр «Антон тут рядом» на Лиговском проспекте, дом 87, предлагает уникальный формат кинопросмотров — на удобных диванах. Зрители могут расслабиться, устроившись на мягкой мебели, как дома, и наслаждаться атмосферой уютного кинозала. Этот кинотеатр славится камерными показами фильмов, которые редко встретишь в других местах. Фильмы здесь подбирают с душой, и каждый сеанс — это особенное впечатление.

Стоимость билетов: от 400 до 800 рублей.

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Автор:
Екатерина Адамова
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