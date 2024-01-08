Эти слоеные лепешки в разы вкуснее магазинного хлеба: нужны только мука и вода

В узбекской кухне хлеб традиционно заменяют разного рода лепешками. Хитрость местных хозяек позволяет им не тратиться на магазинные изделия, ведь из муки и воды получается невероятная слоеная выпечка. И даже духовка не пригодится в процессе.

Вот что из чего их готовят:

мука — 700 г,

соль — 1 ч. л.,

сахар — 1 ст л.,

сливочное масло,

вода — 0,5 л.

Сухие ингредиенты объедините и залейте кипятком, не переставая помешивать. Как только тесто загустеет, можно начать его замешивать руками на столе. Оно должно получится слегка липким. Положите заготовку обратно в миску и оставьте на 15 минут под крышкой.

Рабочую поверхность, где будете раскатывать лепешки, натрите мукой. Поделите тесто на восемь равных по размеру шариков. Каждый из них раскатайте в ровный пласт толщиной не больше двух миллиметров. Смажьте сливочным маслом, присыпьте мукой и начинайте загибать края, создавая некое подобие конверта. Все слои не забывайте промасливать и припудривать мукой.

Получившийся конверт положите в центр нового раскатанного листа и повторите все действия. В итоге должно получится четыре толстых квадрата.

Разогрейте на сковороде сливочное масло, но перед жаркой слегка придавите лепешки скалкой, чтобы они увеличились вдвое. Готовить нужно на медленном огне и под крышкой. На каждую сторону уйдет примерно 5–7 минут. Румяные изделия перед подачей вновь смажьте маслом, советует автор Дзен-канала «Евгения Полевская | Это просто».

Источник фото: Скриншот "Это просто" / YouTube