Эти восемь русских слов не может выговорить ни один турок: считают их очень сложными

В Турции в любое время года можно встретить немало туристов из России. Такая популярность курорта среди наших соотечественников привела к тому, что многие турки уже хорошо знакомы с некоторыми словами русского языка.
И если «привет», «как дела», «спасибо» и «пожалуйста» даются им легко, то есть и те слова, которые вызывают немало трудностей. Вот восемь самых ярких примеров.
Какие слова для турков самые сложные
Основная сложность объясняется тем, что русский и турецкий языки принадлежат совершенно разным семьям, а их фонетические системы сильно различаются.
Сотрудники издания Medya Günlüğü представили рейтинг из слов, которые туркам произносить оказалось тяжелее всего. Самое короткое из них содержит аж 23 буквы. Иногда даже россиянам с безупречной дикцией бывает непросто их выговорить, что уж ожидать от иностранцев.
Вот на каких словах возникают трудности:
- достопримечательность,
- переосвидетельствование,
- высокопревосходительство,
- человеконенавистничество,
- субстанционализирующийся,
- частнопредпринимательский,
- рентгеноэлектрокардиографический,
- сельскохозяйственно-машиностроительный.
Какие похожие слова есть в русском и турецком языках
На самом деле, несмотря на разницу в происхождении, в обоих языках есть немало общих слов. Они не просто звучат похоже, но и имеют тот же смысл. Например:
- dus — душ,
- vazo — ваза,
- bileti — билет.
Но есть и те слова, что звучат одинаково, а имеют при этом совершенно другой смысл:
- bardak — стакан,
- durak — остановка транспорта,
- saray — дворец,
- kabak — тыква,
- kulak — ухо,
- tabak — тарелка.
Еще очень забавная история со словом «баран». В России так называют животных и иногда используют это слово в качестве оскорбления, а вот у турков Baran — распространенное мужское имя.
Какие русские слова не стоит произносить в Турции
Также в нашей речи есть слова, которые созвучны с турецкими и имеют негативный окрас. Например, не стоит подзывать кошек привычным нам «кис-кис». В Турции это грубое слово, обозначающее элемент женской репродуктивной системы. К слову, самих кошек здесь называют kedi (кеди), поти как «кеды». А приманивают их к себе звуком «пс-пс».
Продолжая разговор о неприличных словах, при турках не стоит говорить «финики» и «сок». Оба этих слова используют для вульгарного обозначения физического контакта. Если вы хотите купить сухофрукты, лучше сказать «тари», а напиток можно назвать английским словом «джус» — вас обязательно поймут.
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