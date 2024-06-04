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Эти восемь русских слов не может выговорить ни один турок: считают их очень сложными

4 июня 2024 08:45
Эти восемь русских слов не может выговорить ни один турок: считают их очень сложными
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Россияне тоже не всегда могут прочесть их без запинки.

В Турции в любое время года можно встретить немало туристов из России. Такая популярность курорта среди наших соотечественников привела к тому, что многие турки уже хорошо знакомы с некоторыми словами русского языка.

И если «‎привет‎», «‎как дела», «‎спасибо» и «пожалуйста‎» даются им легко, то есть и те слова, которые вызывают немало трудностей. Вот восемь самых ярких примеров.

Какие слова для турков самые сложные

Основная сложность объясняется тем, что русский и турецкий языки принадлежат совершенно разным семьям, а их фонетические системы сильно различаются.

Сотрудники издания Medya Günlüğü представили рейтинг из слов, которые туркам произносить оказалось тяжелее всего. Самое короткое из них содержит аж 23 буквы. Иногда даже россиянам с безупречной дикцией бывает непросто их выговорить, что уж ожидать от иностранцев.

Вот на каких словах возникают трудности:

  • достопримечательность,
  • переосвидетельствование,
  • высокопревосходительство,
  • человеконенавистничество,
  • субстанционализирующийся,
  • частнопредпринимательский,
  • рентгеноэлектрокардиографический,
  • сельскохозяйственно-машиностроительный.

Эти восемь русских слов не может выговорить ни один турок: считают их очень сложными - image 1
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Какие похожие слова есть в русском и турецком языках

На самом деле, несмотря на разницу в происхождении, в обоих языках есть немало общих слов. Они не просто звучат похоже, но и имеют тот же смысл. Например:

  • dus — душ,
  • vazo — ваза,
  • bileti — билет.

Но есть и те слова, что звучат одинаково, а имеют при этом совершенно другой смысл:

  • bardak — стакан,
  • durak — остановка транспорта,
  • saray — дворец,
  • kabak — тыква,
  • kulak — ухо,
  • tabak — тарелка.

Еще очень забавная история со словом «‎баран». В России так называют животных и иногда используют это слово в качестве оскорбления, а вот у турков Baran — распространенное мужское имя.

Эти восемь русских слов не может выговорить ни один турок: считают их очень сложными - image 2
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Какие русские слова не стоит произносить в Турции

Также в нашей речи есть слова, которые созвучны с турецкими и имеют негативный окрас. Например, не стоит подзывать кошек привычным нам «‎кис-кис». В Турции это грубое слово, обозначающее элемент женской репродуктивной системы. К слову, самих кошек здесь называют kedi (кеди), поти как «‎кеды». А приманивают их к себе звуком «пс-пс».

Продолжая разговор о неприличных словах, при турках не стоит говорить «‎финики» и «‎сок». Оба этих слова используют для вульгарного обозначения физического контакта. Если вы хотите купить сухофрукты, лучше сказать «‎тари», а напиток можно назвать английским словом «‎джус» — вас обязательно поймут.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Ольга Назарова
Ольга Назарова
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