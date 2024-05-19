Это вам не краш и скуф: современная молодежь не поймет сленг стиляг из 1950-х

Современные подростки стремятся выделиться самыми разными способами, в том числе внедряя в повседневную речь свой собственный сленг. Порой взрослые даже не понимают, о каком краше-новеньком говорит их дочь и что за вахтер-скуф ее так раздражает. Но зумеры — не единственные, кто пытался изобрести свой собственный язык. В 1950-х этим также занимались так называемые стиляги. Представители этой субкультуры старались быть непохожими на «серую массу», а потому не только одевались, но и разговаривали ярко.
Кто такие стиляги
Движение стиляг зародилось в 40-х годах XX века. К нему присоединились люди, которым претили принятые в советском обществе нормы поведения, а также единообразие во всем. Чтобы выразить свой протест, они искали броскую одежду вроде мешковатых пиджаков, пестрых носков и галстуков, слушали джаз и танцевали буги-вуги. Кстати, сами стиляги предпочитали называть себя «штатниками», поскольку ориентировались они на Соединенные Штаты.
В 50-х годах представителей субкультуры начали преследовать и регулярно «разносить» в прессе. Недовольные их внешним видом граждане могли портить модникам одежду и даже отрезать волосы.
Как формировался жаргон
Поскольку стиляги старались подражать западному образу жизни, слова они, как правило, заимствовали из английского. Тем не менее, на многих из них сохранился большой налет «русскости», из-за чего современная молодежь не смогла бы угадать значение даже при условии знания языка.
Например, пиджак назывался «джакеток» (англ. jacket), носки — «соксы» (англ. socks), галстук — «таек» (англ. Tie), а ботинки на высокой подошве именовали «шузами» (англ. shoes). Интересным образом преображали глаголы: смотреть — «лукать» (англ. Look), пить — «дринкать» (англ. drink).
Однако парочку выражений из тех времен нынешние подростки, пожалуй, все же распознали бы. Слово «олдовый» до сих пор употребляется в значении старый или устаревший. Слово «туса» хоть и не пользуется популярностью, но тоже знакомо большинству молодых людей. Его состряпали из инфинитивной формы английского глагола to seat (рус. сидеть).
Помимо слов, стиляги преображали и свои имена. Кати называли себя Кейт, Маши — Мэри, а Саши — Алексами.
Субкультура просуществовала до середины 60-х. Но уже в начале десятилетия внешний облик штатников начал меняться и постепенно становился все более сдержанным и элегантным.
Источник фото: Legion-Media