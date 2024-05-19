Это вам не краш и скуф: современная молодежь не поймет сленг стиляг из 1950-х

Современные подростки стремятся выделиться самыми разными способами, в том числе внедряя в повседневную речь свой собственный сленг. Порой взрослые даже не понимают, о каком краше-новеньком говорит их дочь и что за вахтер-скуф ее так раздражает. Но зумеры — не единственные, кто пытался изобрести свой собственный язык. В 1950-х этим также занимались так называемые стиляги. Представители этой субкультуры старались быть непохожими на «серую массу», а потому не только одевались, но и разговаривали ярко.

Кто такие стиляги

Движение стиляг зародилось в 40-х годах XX века. К нему присоединились люди, которым претили принятые в советском обществе нормы поведения, а также единообразие во всем. Чтобы выразить свой протест, они искали броскую одежду вроде мешковатых пиджаков, пестрых носков и галстуков, слушали джаз и танцевали буги-вуги. Кстати, сами стиляги предпочитали называть себя «штатниками», поскольку ориентировались они на Соединенные Штаты.

В 50-х годах представителей субкультуры начали преследовать и регулярно «разносить» в прессе. Недовольные их внешним видом граждане могли портить модникам одежду и даже отрезать волосы.

Источник фото: Legion-Media

Как формировался жаргон

Поскольку стиляги старались подражать западному образу жизни, слова они, как правило, заимствовали из английского. Тем не менее, на многих из них сохранился большой налет «русскости», из-за чего современная молодежь не смогла бы угадать значение даже при условии знания языка.

Например, пиджак назывался «джакеток» (англ. jacket), носки — «соксы» (англ. socks), галстук — «таек» (англ. Tie), а ботинки на высокой подошве именовали «шузами» (англ. shoes). Интересным образом преображали глаголы: смотреть — «лукать» (англ. Look), пить — «дринкать» (англ. drink).

Однако парочку выражений из тех времен нынешние подростки, пожалуй, все же распознали бы. Слово «олдовый» до сих пор употребляется в значении старый или устаревший. Слово «туса» хоть и не пользуется популярностью, но тоже знакомо большинству молодых людей. Его состряпали из инфинитивной формы английского глагола to seat (рус. сидеть).

Помимо слов, стиляги преображали и свои имена. Кати называли себя Кейт, Маши — Мэри, а Саши — Алексами.

Субкультура просуществовала до середины 60-х. Но уже в начале десятилетия внешний облик штатников начал меняться и постепенно становился все более сдержанным и элегантным.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media