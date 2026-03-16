Куда поступить после 11 класса в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге больше 100 вузов — выбирайте по вашим предпочтениям и возможностям.

Санкт‑Петербург — настоящая кузница талантов: здесь больше сотни вузов, и каждый найдёт что‑то по душе.

Топ‑5 вузов с репутацией и перспективами

СПбГУ (Санкт‑Петербургский государственный университет)

Один из старейших вузов страны, где учат всему — от математики до востоковедения. Сильные стороны: фундаментальная наука, международные программы, связи с зарубежными университетами. Популярные направления: юриспруденция, международные отношения, прикладная математика.

Политех Петра Великого (СПбПУ)

Если тянет к инженерии, робототехнике или энергетике — это ваш выбор. Здесь много лабораторий, грантов и контактов с промышленными гигантами. Востребованные специальности: машиностроение, IT, биотехнологии.

ИТМО (Университет ИТМО)

Мировой лидер в фотонике, программировании и кибербезопасности. Команда вуза не раз побеждала на международных олимпиадах по программированию. Направления: искусственный интеллект, квантовые технологии, гейм‑дизайн.

СПбГЭУ (Экономический университет)

Для тех, кто видит себя в финансах, маркетинге или управлении. Сильная практика: стажировки в банках, консалтинговых компаниях, торговых сетях. Популярные профили: мировая экономика, бизнес‑аналитика, логистика.

РГПУ им. Герцена

Главный педагогический вуз города. Здесь готовят учителей, психологов, дефектологов и социологов. Особенность — много практики в школах и центрах раннего развития. Перспективные направления: инклюзивное образование, цифровая педагогика.

Необычные и перспективные варианты

СПбГИКиТ (Институт кино и телевидения)

Хотите снимать кино, монтировать звук или продюсировать проекты? Вуз сотрудничает с «Ленфильмом» и телеканалами. Факультеты: режиссура, операторское мастерство, анимация.

Академия Штиглица

«Муха» — так её называют студенты. Здесь учат дизайну, реставрации, графике и декоративно‑прикладному искусству. Выпускники работают в модных домах, музеях и студиях дизайна.

ВМА им. Кирова (Военно‑медицинская академия)

Если мечтаете стать врачом и готовы к дисциплине. Готовит хирургов, терапевтов, специалистов военной медицины. Конкурс высокий, но диплом открывает двери в лучшие клиники.

ГУМРФ им. адмирала Макарова

Для романтиков моря и логистики. Специальности: судовождение, управление морским транспортом, портовые технологии. Практика на судах и в портах.

СПбГАСУ (Архитектурно‑строительный университет)

Здесь учат проектировать города будущего. Направления: архитектура, градостроительство, дизайн среды. Студенты участвуют в реальных проектах реновации районов Петербурга.

Как выбрать и что учесть