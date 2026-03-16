Куда поступить после 11 класса в Санкт-Петербурге?

Санкт‑Петербург — настоящая кузница талантов: здесь больше сотни вузов, и каждый найдёт что‑то по душе.
Топ‑5 вузов с репутацией и перспективами
СПбГУ (Санкт‑Петербургский государственный университет)
Один из старейших вузов страны, где учат всему — от математики до востоковедения. Сильные стороны: фундаментальная наука, международные программы, связи с зарубежными университетами. Популярные направления: юриспруденция, международные отношения, прикладная математика.
Политех Петра Великого (СПбПУ)
Если тянет к инженерии, робототехнике или энергетике — это ваш выбор. Здесь много лабораторий, грантов и контактов с промышленными гигантами. Востребованные специальности: машиностроение, IT, биотехнологии.
ИТМО (Университет ИТМО)
Мировой лидер в фотонике, программировании и кибербезопасности. Команда вуза не раз побеждала на международных олимпиадах по программированию. Направления: искусственный интеллект, квантовые технологии, гейм‑дизайн.
СПбГЭУ (Экономический университет)
Для тех, кто видит себя в финансах, маркетинге или управлении. Сильная практика: стажировки в банках, консалтинговых компаниях, торговых сетях. Популярные профили: мировая экономика, бизнес‑аналитика, логистика.
РГПУ им. Герцена
Главный педагогический вуз города. Здесь готовят учителей, психологов, дефектологов и социологов. Особенность — много практики в школах и центрах раннего развития. Перспективные направления: инклюзивное образование, цифровая педагогика.
Необычные и перспективные варианты
СПбГИКиТ (Институт кино и телевидения)
Хотите снимать кино, монтировать звук или продюсировать проекты? Вуз сотрудничает с «Ленфильмом» и телеканалами. Факультеты: режиссура, операторское мастерство, анимация.
Академия Штиглица
«Муха» — так её называют студенты. Здесь учат дизайну, реставрации, графике и декоративно‑прикладному искусству. Выпускники работают в модных домах, музеях и студиях дизайна.
ВМА им. Кирова (Военно‑медицинская академия)
Если мечтаете стать врачом и готовы к дисциплине. Готовит хирургов, терапевтов, специалистов военной медицины. Конкурс высокий, но диплом открывает двери в лучшие клиники.
ГУМРФ им. адмирала Макарова
Для романтиков моря и логистики. Специальности: судовождение, управление морским транспортом, портовые технологии. Практика на судах и в портах.
СПбГАСУ (Архитектурно‑строительный университет)
Здесь учат проектировать города будущего. Направления: архитектура, градостроительство, дизайн среды. Студенты участвуют в реальных проектах реновации районов Петербурга.
Как выбрать и что учесть
- Профориентация. Пройдите тесты у психолога или на онлайн‑платформах. Они помогут понять, какие профессии вам ближе.
- День открытых дверей. Почти все вузы проводят их весной и осенью. Можно пообщаться с преподавателями, студентами, заглянуть в аудитории и лаборатории.
- ЕГЭ. Составьте список предметов, которые нужно сдавать на выбранное направление. Учитывайте минимальные баллы: в топовых вузах они выше.
- Бюджет или контракт. Проверьте количество бюджетных мест на сайте вуза. Если баллов не хватает, рассмотрите целевое обучение или платное отделение.
- Стажировки и партнёрства. Узнайте, с какими компаниями сотрудничает вуз. Например, ИТМО работает с «Яндексом», а Политех — с «Газпромом».
- Городские плюсы. Учиться в Петербурге — значит иметь доступ к стажировкам в музеях, театрах, IT‑компаниях и стартапах. Используйте это: посещайте ярмарки вакансий, участвуйте в конкурсах.