Аэрогриль вместо плиты: как молодежь меняет представление об идеальной квартире

Современные зумеры предпочитают обходиться минимальным набором кухонной техники и готовы переплачивать за квартиры с аэрогрилем, микроволновкой и холодильником. Откуда пошел такой тренд? Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская прокомментировала порталу «Городовой» эту тенденцию, раскрывая мотивы молодого поколения при выборе жилья.

Холодное отношение к кухням: эпоха доставки еды

«Действительно есть такие тенденции, что поколение зумера достаточно холодно относится при выборе жилья. Наличие там плиты, какой-то еще такой техники. Так как действительно они живут практически все на доставках, Либо питаются в ресторанах. Даже если посмотреть, как они проводят время вместе, в плане вечеринок, то тоже обусловлено тем, что собирается компания, заказывается на всю компанию», — подтверждает Елена Ковалерова-Павловская.

Зумеры — поколение, выросшее в эпоху расцвета сервисов доставки еды. Зачем тратить время на готовку, когда можно заказать любое блюдо онлайн и получить его в течение получаса? Этот фактор — ключевой при выборе жилья.

Рациональное использование времени: развитие и развлечения вместо готовки

Молодежь стремится максимально эффективно использовать свое время, посвящая его развитию, учебе, работе или развлечениям. Готовка — трудоемкий процесс, который отнимает драгоценные часы, поэтому зумеры предпочитают делегировать эту задачу сервисам доставки.

«Растили детей разносторонних, да, особенно в мегаполисах, где доступность всяких различных развивающих кружков, курсов подготовительных, да, и что родители, что дети жили в своей осознанной жизни в темпе различного поглощения информации либо развивалок, либо развлечений. Ну и вообще, в принципе, им жалко тратить на это время, так как вокруг много всего интересного, и они много чего хотят успеть», — отметила эксперт.

Цена времени: рациональный подход к приготовлению пищи

Зумеры прагматичны и ценят свое время. Они не видят смысла тратить часы на приготовление пищи, если можно быстро и удобно заказать готовое блюдо.

«Ну вот я хочу, например, съесть там суп, да, или там какую-нибудь лапшу, или там суши, или что-то еще, то есть я должен пойти в магазин, Выбрать там эти продукты, принести их, почистить, отварить еще что-то. Потратить на это порядка двух с половиной часов, в лучшем случае. Потом еще это все помыть, убрать. Поел я всего за 7-15 минут максимум. Потратил 3 часа своей жизни на это действие. Где целесообразность?» — задается вопросом Ковалерова-Павловская.

Рациональные покупки: тренд на минимализм и функциональность

«Если посмотреть все общие тенденции, то сейчас у молодежи немодно покупать много вещей, да, сейчас вообще пошел тренд наоборот, рациональных покупок».

Минимализм и функциональность — главные принципы при выборе покупок для зумеров. Они предпочитают приобретать только необходимые вещи, отказываясь от излишеств и сосредотачиваясь на качестве и практичности.

От смартфонов к кнопочным телефонам: осознанный отказ от излишеств

«То есть тренд там возобновить старые вещи, даже если говорить про смартфоны да, то сейчас в моде например направление когда молодежь уходит от смартфонов предпочтение кнопочным телефонам современным. Ну, в общем, вот такие вот тенденции экономия времени. Мы с коллегами периодически шутим, что придут скоро те времена, когда следующее поколение скажет: что реально прям была дома плита, и вы реально готовили, и будет на нас смотреть, как на как на динозавров», — отмечает эксперт.

Стремление к минимализму проявляется не только в отказе от кухонь, но и в выборе гаджетов. Некоторые зумеры предпочитают простые кнопочные телефоны, чтобы не отвлекаться на бесконечный поток информации и уведомлений.

Личное пространство: приоритет при выборе жилья

«Например, молодая семья, мужчины, девушки смотрят квартиру, и для них в приоритете будет пространство, чтобы у каждого было свое чтобы каждый из них имел какой-то свой уголок, если это небольшая квартира», — добавила Елена Ковалерова-Павловская.

При выборе жилья зумеры ценят личное пространство и функциональность. Им важен комфорт и возможность организовать пространство в соответствии со своими потребностями. Небольшая, но уютная квартира с удобным рабочим местом и зоной отдыха — идеальный вариант для многих представителей этого поколения.

Квартиры будущего: переосмысление пространства

Отказ от полноценных кухонь — это сигнал для рынка недвижимости о необходимости переосмысления подхода к планировке квартир. Квартиры будущего должны быть компактными, функциональными и отвечать потребностям нового поколения, для которого время, личное пространство и рациональность — превыше всего.