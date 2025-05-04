LADA Niva Sport: стоит ли брать внедорожник за 1,7 млн или лучше переплатить за иномарку?

А может лучше старого японца на вторичке?

Новая Niva Sport вызвала жаркие споры среди автолюбителей: стоит ли платить 1,7 миллиона рублей за машину с «устаревшими технологиями» или лучше взять подержанную иномарку? В беседе с «Городовым» эксперт Евгений Ладушкин объяснил, почему стереотипы о Ниве давно не соответствуют реальности.

Новая Niva

По словам Ладушкина, многие рассуждают о Ниве Спорт так же, как и о классической Ниве: мол, дизайн старый, мотор не вывозит, ничего не поменялось за 40 лет. Однако если внимательно сравнить модели выпуска 1991 года и 2020-го, даже без учета версии «Спорт», окажется, что это принципиально разные машины: множество узлов и агрегатов модернизировано, а некоторые детали вообще не взаимозаменяемы.

Что уж говорить о Niva Sport — здесь под капотом другой двигатель, другая задняя подвеска, другие тормоза и целый список обновлений. Поэтому простое сравнение с «старой Нивой» не выдерживает критики.

«Скептики поспорят. Скажут — 1,7 млн рублей дорого за такую машину, лучше купить иномарку б/у или даже новую», — признаёт Ладушкин. Но при этом задаёт ключевой вопрос: а кто действительно является конкурентом Ниве Спорт?

Часто к конкурентам записывают Suzuki Jimny, Hyundai Creta, Renault Duster, Toyota RAV4, Subaru Forester и даже Land Cruiser. Но, как подчёркивает эксперт, только Suzuki Jimny и Land Cruiser можно поставить в один ряд с Нивой по проходимости, углам съезда и возможностям тюнинга.

Остальные модели, имеющие муфтовый полный привод, не подходят даже близко. А если говорить о ценах, то новый Jimny стоит около 3,7 млн рублей, а Land Cruiser уходит далеко за 7 миллионов. Подержанные варианты обойдутся в 1,7–5 млн рублей, но без гарантии, с проблемами ремонта и ожиданиями запчастей.

«Сломавшись на этих машинах в отдалённом посёлке, где-нибудь в глубинке, вы с вероятностью 80% не сможете её там починить», — напоминает Ладушкин.

Niva Sport, напротив, имеет простую конструкцию, доступные запчасти и мастеров по всей стране. Это делает её особенно привлекательной для любителей бездорожья и автопутешествий в труднодоступные места.

«Может быть, настало время разрушить стереотипы о русских машинах?» — резюмирует эксперт.

Из плюсов он также отмечает, что LADA из салона будет на гарантии, тогда как более дорогой паркетник со вторички может оказаться «котом в мешке».