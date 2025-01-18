Городовой / Общество / Малоизвестные факты о «Дороге жизни» — главной трассе блокадного Ленинграда
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Малоизвестные факты о «Дороге жизни» — главной трассе блокадного Ленинграда

18 января 2025 08:32
Дорога жизни блокадного Ленинграда
Малоизвестные факты о «Дороге жизни» — главной трассе блокадного Ленинграда
Фото Городовой.ру

Рассказываем о мрачной странице жизни северной столицы.

  1. Необходимость дороги возникла сразу после начала войны
    Угроза блокады Ленинграда появилась уже в первые недели войны. К сентябрю 1941 года город оказался в кольце окружения. Единственным способом поддерживать связь с большой землёй оставались маршруты через Ладожское озеро — сначала по воде, а затем по льду.

  2. Первая колонна отправилась в путь в ноябре 1941 года
    Первые грузовики и гужевые повозки начали движение по ещё непрочному льду 22 ноября 1941 года. Это были машины ГАЗ-АА, которые доставили в Ленинград жизненно необходимую муку.

  3. Лёд выдерживал невероятные нагрузки
    Для безопасного передвижения по льду его толщина должна была составлять не менее 20 см. Но в начале движения лёд был всего 10 см толщиной. Чтобы минимизировать риск, использовали раздельные полосы движения для грузовиков.

  4. Резонанс стал серьёзной проблемой
    Многие машины проваливались из-за опасного резонанса, возникавшего при совпадении скорости грузовика со скоростью волны подо льдом. Это явление удалось устранить благодаря изобретению прогибографа, который позволил рассчитать безопасную скорость движения — 25–30 км/ч.

  5. Водители работали в экстремальных условиях
    Управлять грузовиками было не только трудно, но и опасно. Часто водители вели машины стоя на подножке, чтобы в случае провала льда успеть спастись. Многим приходилось ездить практически вслепую из-за метелей и плохой видимости.

  6. «Дорога жизни» была сложной инфраструктурой
    Это была не просто ледовая трасса, а полноценная система с регулировочными пунктами, линиями связи, сортировочными станциями и ремонтными базами. Ежедневно толщину льда проверяли специалисты, а путь охраняли войска НКВД и авиация Ленинградского фронта.

  7. По трассе перевозили не только продукты
    Ледовая дорога использовалась не только для доставки продовольствия, но и для эвакуации мирных жителей и транспортировки техники. По льду Ленинграда даже перемещали тяжёлые танки КВ, которым снимали башни, чтобы снизить давление на лёд.

  8. Планировалось строительство ледовой железной дороги
    Во вторую зиму блокады началось сооружение рельсовой дороги на льду Ладожского озера. Однако проект не завершили из-за прорыва блокады в январе 1943 года.

«Дорога жизни» стала символом мужества и самопожертвования, спасая Ленинград в самые тёмные дни его истории. Это не просто трасса, а памятник человеческой стойкости и изобретательности в борьбе за жизнь.

Новости по теме
Петербург в память о страшных днях: как город украсили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда Петербург в память о страшных днях: как город украсили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда 23 января 2025 14:02
Масштабная модернизация «Дороги жизни»: чем закончится обновление мемориального комплекса в Ленобласти Масштабная модернизация «Дороги жизни»: чем закончится обновление мемориального комплекса в Ленобласти 21 января 2025 23:01
Как выглядел Петергоф во время блокады Ленинграда: оккупация и возрождение петербургской жемчужины из руин Как выглядел Петергоф во время блокады Ленинграда: оккупация и возрождение петербургской жемчужины из руин 21 января 2025 11:02
«Это было что-то удивительное»: невероятная история любви Надежды и Алексея в блокадном Ленинграде (часть 3) «Это было что-то удивительное»: невероятная история любви Надежды и Алексея в блокадном Ленинграде (часть 3) 21 января 2025 08:02
Каким был Невский проспект в блокаду Ленинграда: боль, героизм и чудовищные страдания жителей осажденного города (фото) Каким был Невский проспект в блокаду Ленинграда: боль, героизм и чудовищные страдания жителей осажденного города (фото) 20 января 2025 22:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество ИсторииСанкт-Петербург
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 31
🙏 8
😹 1
🙀
😿 3
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще