Петербург рискует утонуть: впервые за 160 лет город может накрыть крупное наводнение

Северная столица, город, выстроенный в дельте реки Невы, готовится к встрече со стихией.

Метеорологи прогнозируют наводнение — редкое для июля явление, которое может обернуться серьезными испытаниями для жителей и инфраструктуры. За последние полтора столетия Петербург сталкивался с наводнениями в основном в осенние месяцы.

Теперь же мощный циклон «Енгин» грозит нарушить эту многолетнюю традицию.

История повторяется? Редкое июльское наводнение в перспективе

В истории Санкт-Петербурга зафиксирован лишь один случай июльского наводнения — 12 июля 1865 года. Тогда уровень воды поднялся до 186 см. С тех пор июль в основном был спокоен, и подобные явления не наблюдались.

Но история имеет свойство повторяться, и «Енгин», пришедший из Атлантики, может снова бросить вызов городу.

Как отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале, ветры являются главным фактором, который может спровоцировать нагон воды в Неву из Финского залива.

«В середине завтрашнего дня его центр выйдет на север Карелии, а в южной периферии этого атмосферного вихря складываются благоприятные условия для сильных и порывистый западных ветров — идеальная ситуация для формирования нагонного наводнения».

Сила ветра: основной фактор риска

Метеорологи прогнозируют усиление ветра уже в утренние часы пятницы. В середине дня его скорость в Санкт-Петербурге достигнет 17-22 м/с, а в акватории Финского залива и западных районах Ленинградской области порывы могут достигать 22-27 м/с.

Ослабление ожидается только поздним вечером.

Именно ветер — основной «виновник» наводнения. Он загоняет воду из Финского залива в Неву, вызывая её подъем. Чем сильнее ветер, тем выше уровень воды.

Превентивные меры: готовность к встрече со стихией

Городские власти предпринимают превентивные меры. Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, известный как дамба, будет задействован для защиты города. Специалисты уже готовятся к мероприятиям, которые начнутся вечером четверга.

Несмотря на принятые меры, ситуация остается напряженной. Расчеты показывают, что уровень воды в Неве может подняться до 180-200 см, что представляет собой значительную угрозу.

Где и когда ожидать подъема воды?

Жители и гости города могут стать свидетелями редкого природного явления. В районе водного поста Горный институт уровень воды может подняться до 125-135 см.

Но, к сожалению, комфортными наблюдения не будут: сильный ветер, кратковременные дожди и резкое похолодание — вот что ожидает горожан в этот день.

Вместе с тем, стоит помнить, что наводнения в Санкт-Петербурге — это не только потенциальная опасность, но и часть его истории.

Город, построенный на воде, всегда был уязвим перед стихией. Но благодаря усилиям людей и современным технологиям, Петербург учится справляться с вызовами природы и сохранять свою красоту и величие.