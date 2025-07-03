«Вам чек не нужен?» — опасный вопрос: почему эта фраза должна насторожить каждого покупателя

Туристы иногда даже не подозревают, что рядом есть смертельная опасность и на острове порой не всегда готовы ему помочь.

Бали — это настоящий рай для туристов: пальмы, пляжи, теплое море и уникальная культура. Но за этой красотой скрывается несколько подводных камней, о которых многие забывают.

Разбираемся, какие опасности подстерегают путешественников на острове и как с ними справиться, чтобы отпуск не превратился в приключение с плохим концом.

Обратные течения — тихая угроза в океане

На Бали много пляжей, где можно не только загорать, но и покататься на волнах. Но плавать просто так — не всегда безопасно. Главная морская опасность — обратные течения.

Это такие мощные потоки воды, которые могут внезапно утащить вас далеко от берега. Они незаметны с поверхности, но если попали в такое течение, паника — худшее, что можно сделать.

Если вас унесло, не пытайтесь плыть против течения — это почти невозможно. Плывите параллельно берегу, пока не выйдете из потока, а потом спокойно возвращайтесь на пляж.

И обязательно обращайте внимание на красные флаги — это знак, что купаться опасно. Спасателей на пляжах Бали почти нет, так что ответственность за себя — ваша.

Лихорадка денге и комары — не только пляжный дискомфорт

Тропики — это не только солнце и море, но и комары, которые могут переносить опасные болезни.

На Бали в последние годы участились случаи лихорадки денге — вирусного заболевания, которое передается через укусы комаров. Болезнь сопровождается высокой температурой, сыпью, сильной слабостью и может быть опасна, особенно если не обратиться вовремя к врачу.

Обязательно пользуйтесь репеллентами, носите одежду с длинными рукавами, особенно в вечернее и ночное время, и ставьте москитные сетки на окна и двери.

Водопроводная вода

Пить воду из-под крана на Бали — плохая идея. Местная вода может содержать бактерии, вызывающие сильное пищевое отравление.

Лучше всего пить только бутилированную воду, избегать льда в напитках и тщательно мыть фрукты и овощи, а лучше вообще их покупать в проверенных местах.

Если уж заболели, пейте много жидкости и при необходимости обращайтесь к врачу.

Дорожное движение — испытание для нерешительных

Если вы планируете брать в аренду скутер, чтобы исследовать остров, приготовьтесь к настоящему испытанию. Движение на Бали — это хаос: местные и туристы часто игнорируют правила, ездят без шлемов и порой в нетрезвом виде.

Из-за этого на дорогах много аварий, особенно с участием мотоциклистов, пишет Турпоток.

Если вы новичок, лучше не садитесь за руль байка. А если все-таки решились, обязательно надевайте шлем, соблюдайте правила и не гоняйте.

К тому же с 2025 года для управления транспортом на Бали нужно иметь международные водительские права — не забудьте про это.

Воровство и мошенничество — не расслабляйтесь

Бали — туристический остров, и там, где много туристов, всегда есть риск столкнуться с ворами и мошенниками. Особенно опасны районы Кута, Легиан, Убуд.

Туристы часто теряют деньги, документы и ценные вещи из-за собственной невнимательности.

Совет простой — не носите с собой много наличных, храните документы в сейфе или в скрытых карманах, не оставляйте вещи без присмотра, а обмен валюты делайте только в официальных пунктах.

Также лучше выбирать для проживания проверенные отели и виллы с охраной.

Дикая природа — змеи и другие неожиданные соседи

Бали — остров с богатой природой, но это значит, что здесь есть и опасные животные. В сезон дождей увеличивается риск встретить ядовитых змей, которые могут спрятаться в джунглях или даже возле жилья.

Укусы змей требуют срочной медицинской помощи, а она на острове может быть не всегда доступна быстро.

Лучше избегать прогулок по зарослям, особенно в темное время суток, и не трогать подозрительные объекты на земле.