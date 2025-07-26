Море — чище, а жилье — дороже: как Крым встречает туристов в 2025 году

Лето 2025-го в Крыму проходит как никогда осторожно и интересно — особенно для тех, кто давно хотел съездить на теплое море, но сомневался, стоит ли.

Местные жители рассказывают, что пляжи на полуострове чистые, море прогрелось, а туристов — хоть отбавляй, несмотря на разлив мазута в декабре прошлого года.

Пляжи и море: никаких сюрпризов

Первое, что радует — на берегах Крыма нет никакого мазута. От Коктебеля до Севастополя береговая линия чистая, а вода — прозрачная.

Местные жители рассказывают, что весна и начало лета выдались холодными, а в июне температура воды едва достигала +13°C, что для Крыма довольно прохладно.

Но сейчас, к середине июля, море прогрелось уже до комфортных +23°C — можно спокойно купаться и получать удовольствие.

Туристов много, и это легко заметить

Июнь в Крыму начинался немноголюдно — отдыхающих было мало. Однако к середине лета туристы резко прибавились, появились пробки на Крымском мосту, особенно на въезде.

Южный берег — Ялта, Судак и другие популярные места — полны отдыхающих, отмечает автор отзыва.

Цены на жилье — приготовьтесь к росту

Цены не стоят на месте. Средняя стоимость аренды жилья за сутки почти удвоилась по сравнению с прошлым годом.

Если раньше можно было найти номер за 4-5 тысяч рублей, то теперь за те же деньги вряд ли что-то найдешь — номер стоит от 8-10 тысяч и выше.

Тем, кто планирует бюджетный отдых, стоит подумать о раннем бронировании или поискать варианты в менее раскрученных местах Крыма.

В целом, Крым летом 2025 года — это чистые пляжи, комфортные условия для купания и активный туристический сезон с растущим уровнем отдыхающих.

Если хотите более спокойный отдых — можно ориентироваться на западное или восточное побережье, где немного меньше туристов, но достойная природа и море.

А если любите больше шумный и активный отдых — добро пожаловать на юг Крыма, там вас ждут полные пляжи и масса развлечений.

Если вы еще не решили, куда поехать в отпуск, то Крым выглядит вполне достойным кандидатом.