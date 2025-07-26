Парадная с техническим секретом: как дом Муяки в Петербурге стал символом эпохи

Здесь переплелись история технологий и искусства.

Доходный дом Муяки на улице Восстания, 18 — одна из самых интересных и необычных архитектурных жемчужин Санкт-Петербурга. Здесь сохранилась настоящая история с уникальным лифтом и необычной судьбой.

История и архитектор: кто такие Муяки и Хренов

Дом был построен в 1902–1903 годах по проекту талантливого архитектора Александра Сергеевича Хренова для штабс-капитана Сергея Васильевича Муяки.

Военный был достаточно обеспеченным человеком благодаря участию в золотопромышленной компании на Дальнем Востоке, что позволило ему заказать себе действительно роскошное здание.

Архитектурные детали и дизайн парадной

Архитектура дома — классика раннего петербургского модерна с разноцветной облицовкой, плавными линиями лепнины и богатым кованым декором. Удивляет и необычный интерьер парадной.

Это настоящее произведение искусства, с оригинальным мраморным лестничным маршем, коваными ограждениями с узорами в виде бутонов тюльпанов и яркими витражными окнами, пишет Traveler.

Уникальный лифт — сердце дома

Особое место в доме занимает сохранившийся до наших дней лифт, действительно уникальный. Он был создан сразу на двух заводах — механическом и чугунолитейном.

Приводился в движение он паровой машиной, установленной в подвале. Лифт не просто выполнял функцию подъема — он сам по себе произведение искусства.

В его отделке можно заметить зеркало, дизайнерские светильники и даже кожаный диванчик. По форме лифт напоминает изящную птичью клетку, став «сердцем» здания.

Лестница же сделана просторной лишь для подъема крупногабаритных вещей, а основной акцент в парадной именно на лифте.

Дом сегодня: наследие и секреты

В советскую эпоху дом преобразовали в обычный жилой, а в 2001 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Сейчас туда трудно попасть — большую часть помещений арендует банк, и там серьезная охрана.

Почему дом Муяки — настоящий символ Петербурга своего времени

Этот дом — настоящее окно в начало XX века, когда Петербург был полон удивительных открытий и перемен.

Если хотите увидеть одно из самых колоритных мест Петербурга, сочетающее красоту, историю и инженерное мастерство начала XX века, то вам точно сюда.