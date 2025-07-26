Городовой / Общество / «Биополе, которое исходит от пчелиной семьи»: что такое аписон и как он помогает человеку вылечиться
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Сангальский сад в Петербурге: скрытый оазис индустриального прошлого Город
Каменные скамейки или тайные полочки: для чего нужны загадочные выступы и ниши в арках петербургских дворов Общество
Рыцарский замок в Петербурге: скрытая сказка на Канонерской улице Город
«Мы видим движущиеся брички, дилижансы, кареты»: почему музей в Тосно, действительно, показывает историю за окном Город
Часовня на могиле Ксении Блаженной в Петербурге: место народного почитания и надежды Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Биополе, которое исходит от пчелиной семьи»: что такое аписон и как он помогает человеку вылечиться

Опубликовано: 26 июля 2025 16:03
Апитерапия
«Биополе, которое исходит от пчелиной семьи»: что такое аписон и как он помогает человеку вылечиться
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

В чем секрет целебной силы апитерапии?

В России набирает популярность необычный вид оздоровления — апидомики. Что это такое и чем они полезны?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил пчеловод Ленинградской области Александр Петров.

«Ну, апитерапия — это все, что связано с пчелами… тот же сон на пчелах… это домики небольшого формата, под лежанкой на которой спит человек, под лежанкой живут пчелосемьи», — объясняет пчеловод.

Как это работает?

Человек, находясь в апидомике, контактирует с пчелами через дощатый настил. Оздоровление происходит за счет нескольких факторов.

Во-первых, это биополе, которое исходит от пчелиной семьи на расстоянии до полуметра. Во-вторых, вибрация, которую создают пчелы, настраивает клетки организма на нужный ритм.

«Как ученые заявляют, что происходит какая-то настройка наших неправильно работающих клеток на нужный ритм, то есть пчелы это делают», — говорит Петров.

Ароматы улья — целебный коктейль

Еще один важный аспект апидомиков — ароматерапия. Пчелы, собирая нектар и производя мед, выделяют ароматические вещества. В апидомике создается система вентиляции, позволяющая человеку дышать этим воздухом.

«И вот эта ароматика при правильном устройстве апидомика, она улавливается, то есть за счет двойной стенки пчелы думают, что выдувают эту избыточную влагу на улицу, а часть этой ароматики захватывает этот апидомик и получается, что человек дышит этим воздухом», — поясняет пчеловод.

Для чего полезны апидомики?

Апидомики полезны при легочных заболеваниях, проблемах с нервной системой, депрессиях и неврозах.

По мнению ученых, апидомики оказывают сильное оздоравливающее воздействие.

«Сегодня я там ночевал. В 4 утра я проснулся, хотя в 24:00 лег. Сил как будто я две ночи поспал», — делится личным опытом Петров.

Пчеловод также отмечает, что даже на пасеке в радиусе 100-200 метров воздух чистый, а в апидомике этот эффект намного сильнее.

«Поэтому очень это полезно для здоровья», — заключает Петров.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».