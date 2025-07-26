«Биополе, которое исходит от пчелиной семьи»: что такое аписон и как он помогает человеку вылечиться

В России набирает популярность необычный вид оздоровления — апидомики. Что это такое и чем они полезны?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил пчеловод Ленинградской области Александр Петров.

«Ну, апитерапия — это все, что связано с пчелами… тот же сон на пчелах… это домики небольшого формата, под лежанкой на которой спит человек, под лежанкой живут пчелосемьи», — объясняет пчеловод.

Как это работает?

Человек, находясь в апидомике, контактирует с пчелами через дощатый настил. Оздоровление происходит за счет нескольких факторов.

Во-первых, это биополе, которое исходит от пчелиной семьи на расстоянии до полуметра. Во-вторых, вибрация, которую создают пчелы, настраивает клетки организма на нужный ритм.

«Как ученые заявляют, что происходит какая-то настройка наших неправильно работающих клеток на нужный ритм, то есть пчелы это делают», — говорит Петров.

Ароматы улья — целебный коктейль

Еще один важный аспект апидомиков — ароматерапия. Пчелы, собирая нектар и производя мед, выделяют ароматические вещества. В апидомике создается система вентиляции, позволяющая человеку дышать этим воздухом.

«И вот эта ароматика при правильном устройстве апидомика, она улавливается, то есть за счет двойной стенки пчелы думают, что выдувают эту избыточную влагу на улицу, а часть этой ароматики захватывает этот апидомик и получается, что человек дышит этим воздухом», — поясняет пчеловод.

Для чего полезны апидомики?

Апидомики полезны при легочных заболеваниях, проблемах с нервной системой, депрессиях и неврозах.

По мнению ученых, апидомики оказывают сильное оздоравливающее воздействие.

«Сегодня я там ночевал. В 4 утра я проснулся, хотя в 24:00 лег. Сил как будто я две ночи поспал», — делится личным опытом Петров.

Пчеловод также отмечает, что даже на пасеке в радиусе 100-200 метров воздух чистый, а в апидомике этот эффект намного сильнее.