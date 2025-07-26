Водный транспорт под знаком перемен: Петербург готовит новый курс для речных прогулок

Ситуация с водным транспортом в Санкт-Петербурге давно вызывала вопросы — и вот Комитет по транспорту решил действовать, разрабатывая «Концепцию развития водного транспорта».
Основная цель — вывести отрасль на новый уровень, повысить безопасность и увеличить налоговые поступления до 40%.
Строже правила — меньше нарушений и больше порядка
После ужесточения требований к судовладельцам, особенно к тем, кто не оформлен коммерческими перевозчиками, ситуация в акватории Невы стала более контролируемой.
Теперь маломерным судам запрещено выходить ночью, что осложняет работу тем, кто рассчитывает на прибыль в сезон мостовых разводок.
Данные о происшествиях разнятся: МЧС сообщает о 11 инцидентах за 3 года, а Комтранс — о 25 происшествиях в 2024 году, что на 90% больше, чем в 2023.
В общем числе зафиксировано более 1200 административных правонарушений по водным перевозкам.
Флот и инфраструктура — все устарело
Из примерно 600 судов, катавших туристов в прошлом сезоне, 400 — маломерные.
Порядка в учете нет, что создает дополнительные сложности.
Многие суда уже превысили срок службы, особенно теплоходы с одной или двумя палубами.
Инфраструктура также нуждается в капитальном ремонте: существующие причалы требуют модернизации, а новых — недостаточно.
Комитет по транспорту планирует решать эти вопросы, что должно улучшить ситуацию с удобством и безопасностью.
Бизнес ждет ясных правил на годы вперед
Представители судовладельцев подчеркивают, что без четко прописанных долгосрочных правил и стабильных договоров аренды инвестировать в флот и причалы не будут.
Юрий Набатов, заместитель президента Ассоциации владельцев пассажирских судов, отметил в беседе с «Деловой Петербург»:
«И только в этом случае бизнес будет инвестировать и во флот, и в инфраструктуру. А если договор аренды короткий или вообще его нет, а есть эфемерное право швартовки к причалу — инвестиций не будет».
Планы на будущее — обновление флота к 2030 году
В рамках новой концепции ожидается, что к 2030 году большая часть судов будет младше пятнадцати лет.
Это значит — более современный, безопасный и комфортный транспорт для пассажиров.
Если задумки комитета реализуются, речные прогулки в Петербурге выйдут на качественно новый уровень.
Основные показатели речного транспорта Петербурга и планы обновления
|Показатель
|Текущее состояние
|План на 2030 год
|Количество судов
|600 (из них 400 маломерных)
|Сокращение устаревших судов, обновление флота (>50% младше 15 лет)
|Число происшествий в году
|25 инцидентов в 2024 году
|Снижение за счёт повышения безопасности и контроля
|Административных правонарушений
|1200 случаев в 2024 году
|Значительное снижение благодаря новым правилам
|Причальная инфраструктура
|Требует модернизации
|Строительство новых и ремонт существующих причалов
|Налоговые поступления
|Низкие
|Рост до 40% за счёт развития отрасли
Новая «Концепция развития водного транспорта» — это шанс для Петербурга укрепить позиции реки в транспортной системе города, сделать речные прогулки безопаснее и выгоднее для бизнеса.
Время покажет, как быстро удастся воплотить эти амбициозные планы в жизнь.