Водный транспорт под знаком перемен: Петербург готовит новый курс для речных прогулок

Петербург готовится к переменам на реках и каналах.

Ситуация с водным транспортом в Санкт-Петербурге давно вызывала вопросы — и вот Комитет по транспорту решил действовать, разрабатывая «Концепцию развития водного транспорта».

Основная цель — вывести отрасль на новый уровень, повысить безопасность и увеличить налоговые поступления до 40%.

Строже правила — меньше нарушений и больше порядка

После ужесточения требований к судовладельцам, особенно к тем, кто не оформлен коммерческими перевозчиками, ситуация в акватории Невы стала более контролируемой.

Теперь маломерным судам запрещено выходить ночью, что осложняет работу тем, кто рассчитывает на прибыль в сезон мостовых разводок.

Данные о происшествиях разнятся: МЧС сообщает о 11 инцидентах за 3 года, а Комтранс — о 25 происшествиях в 2024 году, что на 90% больше, чем в 2023.

В общем числе зафиксировано более 1200 административных правонарушений по водным перевозкам.

Флот и инфраструктура — все устарело

Из примерно 600 судов, катавших туристов в прошлом сезоне, 400 — маломерные.

Порядка в учете нет, что создает дополнительные сложности.

Многие суда уже превысили срок службы, особенно теплоходы с одной или двумя палубами.

Инфраструктура также нуждается в капитальном ремонте: существующие причалы требуют модернизации, а новых — недостаточно.

Комитет по транспорту планирует решать эти вопросы, что должно улучшить ситуацию с удобством и безопасностью.

Бизнес ждет ясных правил на годы вперед

Представители судовладельцев подчеркивают, что без четко прописанных долгосрочных правил и стабильных договоров аренды инвестировать в флот и причалы не будут.

Юрий Набатов, заместитель президента Ассоциации владельцев пассажирских судов, отметил в беседе с «Деловой Петербург»:

«И только в этом случае бизнес будет инвестировать и во флот, и в инфраструктуру. А если договор аренды короткий или вообще его нет, а есть эфемерное право швартовки к причалу — инвестиций не будет».

Планы на будущее — обновление флота к 2030 году

В рамках новой концепции ожидается, что к 2030 году большая часть судов будет младше пятнадцати лет.

Это значит — более современный, безопасный и комфортный транспорт для пассажиров.

Если задумки комитета реализуются, речные прогулки в Петербурге выйдут на качественно новый уровень.

Основные показатели речного транспорта Петербурга и планы обновления

Показатель Текущее состояние План на 2030 год Количество судов 600 (из них 400 маломерных) Сокращение устаревших судов, обновление флота (>50% младше 15 лет) Число происшествий в году 25 инцидентов в 2024 году Снижение за счёт повышения безопасности и контроля Административных правонарушений 1200 случаев в 2024 году Значительное снижение благодаря новым правилам Причальная инфраструктура Требует модернизации Строительство новых и ремонт существующих причалов Налоговые поступления Низкие Рост до 40% за счёт развития отрасли

Новая «Концепция развития водного транспорта» — это шанс для Петербурга укрепить позиции реки в транспортной системе города, сделать речные прогулки безопаснее и выгоднее для бизнеса.

Время покажет, как быстро удастся воплотить эти амбициозные планы в жизнь.