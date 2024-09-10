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На площадь Восстания лучше не соваться: станция метро будет работать по новому графику

10 сентября 2024 10:00
На площадь Восстания лучше не соваться: станция метро будет работать по новому графику
На площадь Восстания лучше не соваться: станция метро будет работать по новому графику
Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В Комитете по транспорту прокомментировали ограничение доступа в подземку.

С 10 сентября по будням в вечерний час пик ограничат вход на станцию метро «Площадь Восстания». С 17:00 до 19:30 будет закрыт для пассажиров первый вестибюль, который выходит на Невский проспект и улицу Восстания.

Причина — ремонт эскалатора. Работы продлятся до 8 ноября, как сообщили в Комитете по транспорту Петербурга. Там же в ведомстве отметили, что время ограничений могут скорректировать, если потребуется, и призвали горожан заранее планировать свой маршрут.

Чтобы добраться до ближайших станций, можно воспользоваться наземным транспортом.

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Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургТранспорт
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