На площадь Восстания лучше не соваться: станция метро будет работать по новому графику

В Комитете по транспорту прокомментировали ограничение доступа в подземку.

С 10 сентября по будням в вечерний час пик ограничат вход на станцию метро «Площадь Восстания». С 17:00 до 19:30 будет закрыт для пассажиров первый вестибюль, который выходит на Невский проспект и улицу Восстания.

Причина — ремонт эскалатора. Работы продлятся до 8 ноября, как сообщили в Комитете по транспорту Петербурга. Там же в ведомстве отметили, что время ограничений могут скорректировать, если потребуется, и призвали горожан заранее планировать свой маршрут.

Чтобы добраться до ближайших станций, можно воспользоваться наземным транспортом.