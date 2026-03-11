Не выкидывайте эти 4 документа: памятка для дома - проверьте у себя

Документы, которые нельзя отправлять в мусорку

Многие любят разбирать завалы старых бумаг и отправлять кипы квитанций и договоров в мусорку. Но прежде чем нести документы в мусорку, лучше заглянуть в них повнимательнее.

Некоторые из них лучше оставить, чтобы не создавать себе крупных проблем в будущем, передает канал "СОВЕТЫ ОТ ЮРИСТА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ".

Бумаги на крупные покупки

Сюда входят: договоры купли-продажи, дарения, приватизации, а также расписки и чеки об оплате. К ним же прикладывайте акты приема-передачи. Эти бумаги - доказательство, что имущество действительно ваше.

Да, право собственности зарегистрировано в госорганах, но при продаже квартиры или машины новые хозяева часто просят показать всю историю сделки.

Кроме того, если вы решите продать имущество раньше минимального срока владения (чтобы не платить налог), эти документы помогут уменьшить сумму налога.

Если выбросили, то ничего страшного, восстановить их можно. Дубликат договора на квартиру выдадут в МФЦ, а на машину - в ГИБДД. Но придется потратить время и походить по инстанциям.

Договоры на услуги и работы, если вы их выполняли и получали деньги

Например, вы сделали ремонт, написали сайт или смонтировали видео по договору. Храните сам договор и акт выполненных работ минимум 3 года .

Бывает, что заказчик через пару лет вспоминает про свои деньги и идет в суд. Он может заявить, что вы взяли предоплату, а работу так и не сделали.

Ваше доказательство в суде - подписанный акт, что работа принята без претензий. Если акта нет, по закону деньги могут заставить вернуть как "неосновательное обогащение".

Чеки и гарантийные талоны на технику и дорогие вещи

Сохраняйте все, что кладут в коробку при покупке телефона, холодильника, дивана или другого ценного товара.

Храните их хотя бы на время гарантийного срока. Если техника сломается, с талоном вы быстро обменяете ее или отдадите в ремонт бесплатно.

А если брак обнаружится уже после того, как гарантия кончилась, могут пригодиться чеки, подтверждающие покупку (для спора с продавцом в суде).

Квитанции об оплате ЖКХ, налогов, штрафов и кредитов

Не выбрасывайте платежки минимум 3 года. А по кредитам - пока не закроете долг полностью и не получите в банке справку, что все погашено.

В любой системе бывают сбои. Налоговая может не увидеть ваш платеж, управляющая компания - насчитать долг за воду, а банк - "потерять" платеж по кредиту.

Через год-другой вам может прийти письмо с требованием оплатить "задолженность", и чтобы не платить повторно, нужны будут чеки.

