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Ни горошка, ни колбасы: удивитесь, как испанцы готовят оливье

Ни горошка, ни колбасы: удивитесь, как испанцы готовят оливье
Как испанцы готовят оливье

Рецепт слегка изменили.

Ставший традиционным в России салат оливье обрел популярность и в других странах, где его гордо называют «русским». При этом иностранцы вносят свои коррективы, чтобы вкус блюда казался более привычным. Испанцы изменили его практически до неузнаваемости.

За границей не добавляют в новогоднее угощение зеленый горошек. Его вполне удачно заменили обычными оливками. Колбасы в заморском салате тоже не найти. Жители жаркого Мадрида отдают предпочтение консервированному тунцу, а то и вовсе наслаждаются лишь сочетанием овощей.

Остальные ингредиенты остаются неизменными. Однако часто в испанском оливье можно встретить добавку из красного перца, пишет портал Euromarina.

Источник фото: Фотобанк - globallookpress.com

Общество Кулинария Туризм Продукты питания
29 декабря 2023 12:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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