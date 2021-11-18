«Нужно бежать сразу»: Гузеева прошлась по жадным мужчинам

Лариса Гузеева вернулась к работе на телевидении после перенесенного недавно коронавируса. На прошлой неделе актриса вновь предстала перед зрителями телепередачи «Давай поженимся».

Гузеева дает советы по отношениям не только с телеэкранов. Иногда актриса делится опытом в своем Инстаграме. На днях Лариса выложила пост, в котором советует женщинам избегать отношений с жадными мужчинами. По словам актрисы, такие мужчины не изменятся и будут скупыми не только на деньги, но и на ласки, и на эмоции. «От жадного мужчины нужно бежать сразу», — предупредила подписчиц Гузеева.

«В точку!»; «Прямо как лозунг нужно использовать для начинающих отношения»; «Ох, если бы молодым девчонкам Ваши советы в голову впихнуть»; «Правда! Жадный даже если и раскошелится, то потом все соки с тебя выжмет», — согласились с ведущей подписчицы.