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«Нужно бежать сразу»: Гузеева прошлась по жадным мужчинам

Опубликовано: 18 ноября 2021 13:58
«Нужно бежать сразу»: Гузеева прошлась по жадным мужчинам
«Нужно бежать сразу»: Гузеева прошлась по жадным мужчинам
Legion-Media

Телеведущая дала совет всем женщинам

Лариса Гузеева вернулась к работе на телевидении после перенесенного недавно коронавируса. На прошлой неделе актриса вновь предстала перед зрителями телепередачи «Давай поженимся».

Гузеева дает советы по отношениям не только с телеэкранов. Иногда актриса делится опытом в своем Инстаграме. На днях Лариса выложила пост, в котором советует женщинам избегать отношений с жадными мужчинами. По словам актрисы, такие мужчины не изменятся и будут скупыми не только на деньги, но и на ласки, и на эмоции. «От жадного мужчины нужно бежать сразу», — предупредила подписчиц Гузеева.

«В точку!»; «Прямо как лозунг нужно использовать для начинающих отношения»; «Ох, если бы молодым девчонкам Ваши советы в голову впихнуть»; «Правда! Жадный даже если и раскошелится, то потом все соки с тебя выжмет», — согласились с ведущей подписчицы.

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Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
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