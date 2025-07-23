От Достоевского до Дюма: что читают заключенные Петербурга и Ленобласти

Кажется, что за стенами исправительных учреждений жизнь замирает, но это не так. Заключенные тоже читают, и порой их литературные предпочтения могут удивить.

Сотрудники УФСИН по Петербургу и Ленобласти решили заглянуть в тюремные библиотеки и выяснить, какие книги помогают скоротать время их подопечных.

Достоевский

Итак, кто же главный герой тюремных библиотек? Сразу скажем: это не Донцова и не любовные романы, хотя и они есть. Абсолютным лидером стал наш классик, Федор Михайлович Достоевский.

Его произведения одинаково обожают как мужчины, так и женщины, будь то колония или СИЗО.

Видимо, темы раскаяния, греха и поиска себя, которые так мастерски раскрывал Достоевский, находят особый отклик в этих непростых обстоятельствах.

Особенно популярны его «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», пишет Neva today.

Женские сердца предпочитают интриги и чувства

А что же читают женщины в неволе? Помимо Достоевского, в женских колониях в почете детективы Агаты Кристи – видимо, дамы любят разгадывать загадки. Также популярен Эрих Мария Ремарк.

Не обходится без мистики и фантастики: Сергей Лукьяненко здесь тоже частый гость. И, конечно, куда без романтики: Стефани Майер и Сидни Шелдон тоже пользуются спросом.

В общем, женщины предпочитают книги, где есть интрига, сильные чувства и возможность поразмыслить над психологией человеческих отношений.

Мужские вкусы

Мужчины, как и следовало ожидать, выбирают более «брутальные» жанры. В колониях наряду с Достоевским лидирует Александр Дюма с его историческими приключениями вроде «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров».

Классика тоже в почете: Лев Толстой и Михаил Булгаков — на вес золота. В целом, мужчины тяготеют к приключенческой и исторической литературе, а также к произведениям, которые заставляют задуматься.

Что в СИЗО?

В следственных изоляторах, где люди только ждут приговора, свои литературные предпочтения. Тут тоже читают Александра Дюма и Ремарка.

Но вот что интересно: в списке появляется современная литература. Например, Виктор Пелевин с его философскими и порой абсурдными произведениями.

Взгляд на общую картину: что читают во всей России?

Если посмотреть на картину, в целом по России, то лидерство «Мастера и Маргариты» здесь неоспоримо.

Роман Булгакова возглавляет списки самых читаемых книг в колониях всей страны. На втором месте снова Достоевский с «Преступлением и наказанием», а за ним следует «Граф Монте-Кристо» Дюма.

В топ-10 по стране также входят «Война и мир» Льва Толстого, «Три мушкетера» Дюма, «Братья Карамазовы» Достоевского, «Отверженные» Виктора Гюго, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Анна Каренина» и «Воскресение» Толстого.