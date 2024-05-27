От этих русских продуктов немцов выворачивает наизнанку: список довольно обширный

Есть такая поговорка «что русскому хорошо, то немцу смерть». Есть в этой фразе действительно доля правды. Некоторые продукты, которые обожают в России, в Германии даже в рот не возьмут. Этот список довольно-таки обширный и весьма странный.

Чего немцы не едят

Прежде всего немцы не притронутся к сгущенке. Это лакомство, которое в России часто украшает сырники и блинчики, в Европе просто-напросто не понимают. Местные жители считают это настоящей сахарной бомбой, которая может угробить здоровье одной только ложкой. Кроме того отталкивает их и вкус десерта. Он кажется им приторным и ужасным.

Не любят немцы и соленые помидоры, без которых в СССР и в России не представляют ни одно застолье. В магазинах вы точно не встретите такой закрутки. Максимум, что найдете на полках, так это очищенные томаты в собственном соку. Соли там точно в составе практически не будет.

Источник фото: Legion-Media

Не понимают немцы и русский холодец. Для них это уж слишком жирное блюдо. Готовят они аналог под названием зельц. Там совершенно нет жира и практически отсутствует бульон. Мясо и овощи хозяйки достают из кастрюли, где все варилось, кладут под гнет и оставляют застывать на ночь.

Субпродукты в Германии местные житель тоже не едят, хотя в России из потрохов, сердечек и печени хозяйки могут приготовить сотни разнообразных блюд. Не любят немцы и цельную соленую сельдь. У них есть свой рецепт приготовления такой закуски. Свежую рыбу они сначала жарят, и только потом заливают специальным рассолом со специями.

Источник фото: Legion-Media

Обычного творога, к которому привыкли русские, в Германии тоже не найти. Максимум, что вы купите в супермаркетах, так это зернистый молочный продукт, сырников из которых точно не приготовить.

Что немцы обожают

Немцы обожают есть колбаски и часто подают их с квашеной капустой. Такое яство продается чуть ли не на каждом шагу в центре города, чтобы можно было перекусить по дороге. Стоит блюдо копейки. Много в их рационе соленых огурцов, картофеля и хлеба.

В целом правильного питания вы там вряд ли сможете придерживаться, если захотите на собственной шкуре испытать колорит этой страны. Из десертов популярны мраморный кекс, шоколадные торты с джемом. Их местные жители готовы есть на завтрак, обед и ужин. И, конечно, там много пива. Туристы порой специально отправляются в Германию, чтобы устроить себе дегустацию пенного. Такого больше нет нигде в мире.

Источник фото: Legion-Media