От любви до ненависти: россияне назвали самое надоевшее новогоднее блюдо

Новогоднее меню у большинства россиян не отличается из года в год. Несмотря на усталость от отсутствия разнообразия, хозяйки продолжают готовить популярные блюда, ведь это уже стало традицией. Возможно, менять ничего и не нужно, если взглянуть на список самых надоевших кулинарных творений.

Результаты оказались неожиданными, а под прицел в основном попали салаты. Второе место в антирейтинге занял «Крабовый». За него проголосовали 13% участников опроса.

Безоговорочным лидером стал оливье, набравший целых 16%. Тут имеется парадокс, потому что в рейтинге самых любимых блюд салат также находится на первой позиции, говорится в исследовании «Одноклассников» и Lady Mail.ru. Как говорится, от любви до ненависти один шаг.

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