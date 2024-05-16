Миллионы россиян произносят неправильно: что на самом деле означает выражение "пудрить мозги"

"Ну что ты мне мозги пудришь?" — с укором говорим мы, заподозрив собеседника в желании приукрасить действительность или попросту солгать. Выражение используется и с целью уличить человека в манипуляциях, попытках убедить другого в своей правоте.

А вот откуда пошел этот фразеологизм, не догадывается ни нынешняя молодежь, ни более старшие поколения. А происхождение его, по версиям лингвистов, более чем интересное. Не в самом же деле в прошлом некто сумел посыпать чужие (ну или свои) мозги пудрой. Первый вариант этимологии фразы ученые озвучивают следующим образом.

Источник фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Кадр из к/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

В Германии 19 века был широко распространен ныне запрещенный по закону кокаин. Назывался он "немецкой пудрой". Им частенько баловались писатели, поэты и художники, когда собирались творить. Надо ли говорить, что фантазия после такой "пудры" зашкаливала, муза являлась почти моментально, и миру являлись довольно оригинальные произведения, которые незатуманенным рассудком и не понять.

По второй версии, фразеологизм возник гораздо раньше, еще в 17 веке, при правлении Людовика 15-го. Придворные кавалеры и дамы в ту эпоху сплошь ходили в парики. А прежде, чем выйти в свет в такой громоздкой конструкции из искусственных волос, ее принято было активно пудрить. При этом богачи такой пыльной работой не занимались, поручая подготовку париков прислуге. Обычно процедура занимала не один час. И чтобы господа не заскучали, придворные всячески развлекали их разговорами. Одним словом, вместе с париками успевали "запудрить" и мозги.

Источник фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Russian Look/Natalya Loginova/Globallookpress.com

У выражения есть немало синонимичных словесных сочетаний: "крутить мозги", "клепать мозги", "замазывать глаза", "морочить голову", "заговаривать зубы", "сбивать с панталыку" и другие. Сегодня многие из них уже считаются устаревшими и встречаются разве что в произведениях художественной литературы да в газетных заголовках для придания большей эмоциональной окраски.

Но значение фразеологизмов из прошлого лучше знать, чтобы случайно не ввернуть при разговоре совсем не относящий к делу оборот, прослыв невежей, который захотел сумничать, да не вышло.

Источник фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com