Жильцы бегут из этих ЖК Петербурга: жить в них хуже, чем в старых коммуналках

Худшие жилые комплексы Петербурга — это отдельный жанр городских легенд. На рендерах они сияют зелёными парками, просторными дворами и счастливыми семьями с колясками.

На деле же многие из этих проектов превращаются в места, где жильцы мечтают не жить, а как можно скорее уехать.

Истории здесь повторяются до боли: километровые пробки по утрам, детские сады, которых всё нет и нет, мусорные баки, переполненные неделями, и соседи, чьи привычки становятся общим достоянием из-за отсутствия шумоизоляции.

Всё это приводит к одному — к массовому исходу владельцев, которые готовы продавать квартиры даже в минус, лишь бы вырваться.

Возьмём, например, «Новые Горизонты» в Буграх. ЖК оказался в тройке самых неудобных по транспортной доступности. Люди рассказывают, что единственный автобус маршрута № 441 становится настоящим испытанием: толпы у остановки, давка при посадке, а до метро — как до другой жизни.

Близость КАД в итоге сыграла злую шутку: пробки делают жизнь автовладельцев не легче, а тяжелее.

Ещё один печально известный проект — «Ясно. Янино». Казалось бы, свежий воздух и перспективный район. Но на деле — постоянные стройки, пыль и детские площадки, где гулять небезопасно.

Детсадов не хватает, школы переполнены, а выезд из района каждый вечер превращается в лотерею: застрянешь на полчаса или на два?

Не меньше нареканий вызывает и «NEWПИТЕР» в Новоселье. На форумах жильцы жалуются на «обман тотальный»: обещали просторные дворы и видовые квартиры, а получили уплотнительную застройку с многоэтажным паркингом прямо под окнами.

Вместо школ — новые корпуса, вместо тишины — шум КАД, а вместо уютных квартир — проблемы с вентиляцией и слышимостью. Отзывы на платформах вроде Яндекс.Недвижимости говорят сами за себя: тысячи оценок колеблются в районе «троечки».

По данным агентств, доля пустующих или сдаваемых квартир в таких ЖК может достигать 70%. Фактически это означает, что люди не задерживаются, а бегут. И это главный приговор: ведь красивыми буклетами реальность не прикроешь.

Парадоксально, но факт: Петербург строит всё больше жилья, а доверие к новостройкам падает. И если одни комплексы становятся символами удачной урбанистики, то другие уже вошли в список мест, где мечта о новой квартире рушится быстрее, чем возводят новые корпуса.

