«Существующие линии работают на износ»: Петербургу обещают 16 новых станций метро — рассказываем, когда откроют двери для людей

У чиновников огромные планы на модернизацию. Совпадает ли он с реальностью?

Власти Петербурга заявили: за ближайшие 10 лет в городе планируют построить 16 новых станций метро. Звучит амбициозно, особенно если учесть, что за последние пять лет открыли только одну — «Горный институт».

Для сравнения, в Москве за тот же период заработали 39 новых станций, а мэр Сергей Собянин недавно пообещал открывать по 30 каждые пять лет.

«Городовой» спросил у урбаниста, управляющего партнёра проектного бюро «Проект 1» Валентины Карповой, насколько реальны петербургские планы.

Метро — единственный инструмент, чтобы город не задохнулся

«Метро — это единственный инструмент, позволяющий многомиллионному городу не задохнуться в пробках и не разорваться на части от территориального разброса», — говорит Карпова.

По её словам, метрополитен выполняет сразу несколько ключевых функций:

пропускная способность — одна линия за час перевозит 40–50 тысяч человек ;

социальное равенство — студент, топ-менеджер и пенсионер едут в одном вагоне за одинаковую плату;

экономия времени — единственный вид транспорта, который «не стоит» в пробках и позволяет точно планировать жизнь.

Почему Петербург строит медленнее

Карпова подчёркивает: медленные темпы строительства объясняются не только финансами, но и уникальными сложностями Петербурга.

1. Геология

Город стоит на болотистых, водонасыщенных грунтах. Тоннели проходят через сложные слои, а высокий уровень грунтовых вод требует постоянного водоотвода и применения дорогих технологий.

2. Исторические зоны

Многие районы находятся в охранных зонах. Любое строительство требует согласований с органами по сохранению культурного наследия. Это автоматически увеличивает сроки и стоимость.

3. Старые коммуникации

Под городом — километры инженерных сетей: электроснабжение, водопровод, канализация. Любая ошибка при переносе коммуникаций может вызвать перебои и парализовать стройку.

«Жители хотят метро у дома — и это тоже замедляет процесс»

«Метро универсально, поэтому его хотят все районы. Приходится тщательно анализировать каждый участок, чтобы обосновать строительство», — объясняет урбанист.

Эта работа сама по себе может занимать годы — прежде чем копнёт первый экскаватор, должны быть готовы сотни согласований.

Вердикт

Планы амбициозные, но выполнимые, уверена Карпова: