«Существующие линии работают на износ»: Петербургу обещают 16 новых станций метро — рассказываем, когда откроют двери для людей

Власти Петербурга заявили: за ближайшие 10 лет в городе планируют построить 16 новых станций метро. Звучит амбициозно, особенно если учесть, что за последние пять лет открыли только одну — «Горный институт».
Для сравнения, в Москве за тот же период заработали 39 новых станций, а мэр Сергей Собянин недавно пообещал открывать по 30 каждые пять лет.
«Городовой» спросил у урбаниста, управляющего партнёра проектного бюро «Проект 1» Валентины Карповой, насколько реальны петербургские планы.
Метро — единственный инструмент, чтобы город не задохнулся
«Метро — это единственный инструмент, позволяющий многомиллионному городу не задохнуться в пробках и не разорваться на части от территориального разброса», — говорит Карпова.
По её словам, метрополитен выполняет сразу несколько ключевых функций:
-
пропускная способность — одна линия за час перевозит 40–50 тысяч человек;
-
социальное равенство — студент, топ-менеджер и пенсионер едут в одном вагоне за одинаковую плату;
-
экономия времени — единственный вид транспорта, который «не стоит» в пробках и позволяет точно планировать жизнь.
Почему Петербург строит медленнее
Карпова подчёркивает: медленные темпы строительства объясняются не только финансами, но и уникальными сложностями Петербурга.
1. Геология
Город стоит на болотистых, водонасыщенных грунтах. Тоннели проходят через сложные слои, а высокий уровень грунтовых вод требует постоянного водоотвода и применения дорогих технологий.
2. Исторические зоны
Многие районы находятся в охранных зонах. Любое строительство требует согласований с органами по сохранению культурного наследия. Это автоматически увеличивает сроки и стоимость.
3. Старые коммуникации
Под городом — километры инженерных сетей: электроснабжение, водопровод, канализация. Любая ошибка при переносе коммуникаций может вызвать перебои и парализовать стройку.
«Жители хотят метро у дома — и это тоже замедляет процесс»
«Метро универсально, поэтому его хотят все районы. Приходится тщательно анализировать каждый участок, чтобы обосновать строительство», — объясняет урбанист.
Эта работа сама по себе может занимать годы — прежде чем копнёт первый экскаватор, должны быть готовы сотни согласований.
Вердикт
Планы амбициозные, но выполнимые, уверена Карпова:
«Существующие линии работают на износ, особенно Кировско-Выборгская и Московско-Петроградская. В часы пик это давка, стресс и потеря часов жизни. Поэтому город вынужден ускорять темпы, и у нас есть шанс увидеть новые станции быстрее, чем раньше».