Ведро с болтами или олдскульный немец? Какое авто за миллион можно взять в Петербурге

Бюджет в миллион рублей сегодня — это не так много, как кажется. Как рассказал «Городовому» автоэксперт Евгений Ладушкин, выбор сводится к двум направлениям: взять свежую LADA или хорошую подержанную иномарку.
Лада: новее, но проще
Новая Лада будет с «живым» кузовом и чистой историей. Если повезёт — без ДТП, ржавчины и «колхоза» в ремонте.
Такой автомобиль проще найти в родной краске. Но по коррозийным параметрам уступает иномаркам — даже в хорошем состоянии.
Иномарка: риск, но есть фавориты
У б/у иномарок козырь — оцинкованный кузов. По словам эксперта, меньше подвержены коррозии следующие модели:
- Volvo S40
- Audi A4
- Volkswagen Golf
- Renault Sandero
Эти машины при правильной эксплуатации и родной краске могут не покрыться «рыжиками» даже за 7 лет. Но многое зависит от того, кто и как её ремонтировал, и как часто машину мыли и сушили коврики зимой.
Петербургская специфика
Важно помнить: в Петербурге сырость и реагенты убивают машины быстрее.
«Автомобили гниют снизу и изнутри, особенно под коврами», — напоминает Ладушкин. При покупке — только с подъемником, особенно если авто из Санкт-Петербурга.
Вывод: если не хочется бегать по СТО — лучше свежая Лада. Если готовы искать, смотреть, поднимать и немного рисковать — есть шансы найти достойную иномарку. Но всё начинается с кузова: он самый дорогой в ремонте.