Ведро с болтами или олдскульный немец? Какое авто за миллион можно взять в Петербурге

Опубликовано: 7 сентября 2025 19:33
Фото: Городовой.ру

Разобрались в вопросе и даже не сильно приуныли.

Бюджет в миллион рублей сегодня — это не так много, как кажется. Как рассказал «Городовому» автоэксперт Евгений Ладушкин, выбор сводится к двум направлениям: взять свежую LADA или хорошую подержанную иномарку.

Лада: новее, но проще

Новая Лада будет с «живым» кузовом и чистой историей. Если повезёт — без ДТП, ржавчины и «колхоза» в ремонте.

Такой автомобиль проще найти в родной краске. Но по коррозийным параметрам уступает иномаркам — даже в хорошем состоянии.

Иномарка: риск, но есть фавориты

У б/у иномарок козырь — оцинкованный кузов. По словам эксперта, меньше подвержены коррозии следующие модели:

  • Volvo S40
  • Audi A4
  • Volkswagen Golf
  • Renault Sandero

Эти машины при правильной эксплуатации и родной краске могут не покрыться «рыжиками» даже за 7 лет. Но многое зависит от того, кто и как её ремонтировал, и как часто машину мыли и сушили коврики зимой.

Петербургская специфика

Важно помнить: в Петербурге сырость и реагенты убивают машины быстрее.

«Автомобили гниют снизу и изнутри, особенно под коврами», — напоминает Ладушкин. При покупке — только с подъемником, особенно если авто из Санкт-Петербурга.

Вывод: если не хочется бегать по СТО — лучше свежая Лада. Если готовы искать, смотреть, поднимать и немного рисковать — есть шансы найти достойную иномарку. Но всё начинается с кузова: он самый дорогой в ремонте.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
