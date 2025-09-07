Городовой / Общество / Ледяной гриб и тростниковый сахар: как приготовить целебный китайский грушевый суп от простуды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Ледяной гриб и тростниковый сахар: как приготовить целебный китайский грушевый суп от простуды

Опубликовано: 7 сентября 2025 19:02
Грушевый суп
Ледяной гриб и тростниковый сахар: как приготовить целебный китайский грушевый суп от простуды
Городовой ру

Рецепт для гурманов и тех, кто смотрит дорамы.

В Китае популярен грушевый суп. Как его готовить и понравится ли блюдо русским?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответил шеф-повар Денис Перевоз.

“Сяо Дяо”: Суп или компот?

“Гурманы наверняка знакомы с грушевым супом «Сяо Дяо», для тех, кто не знаком, с удовольствием расскажу. Это традиционный суп в Китае, однако по мне, это густой компот, нежели суп", — говорит Перевоз.

Ингредиенты и особенности вкуса

В составе “супа” груша, тростниковый сахар, ягоды “годжи” и ледяной гриб.

“Груша в суп добавляется сорта «Сидней», у нас этот сорт больше известен, как китайская груша”, — поясняет шеф-повар.

“Блюдо получается своеобразным на вкус за счет йодового привкуса от гриба, но при этом китайцы считают данный суп очень вкусным, целебным и пьют при простуде или кашле”.

Что понадобится?

  • Китайская груша “Сидней” 2 шт.
  • Тростниковый сахар 2 ст. л.
  • Ледяной гриб ½ от гриба
  • Ягоды годжи 1 ст. л.
  • Вода 3 — 4 стакана

Как приготовить?

Замочить гриб в теплой воде на 1 час, слить воду, удалить с гриба нижнюю плодоножку, нарезать белую часть, залить половиной воды и варить на медленном огне 1 час.

Добавить груши, ягоды годжи, сахар, остаток воды, варить еще 30 минут. Пить в горячем виде.

Перевоз также отметил:

“Только поликристаллический тростниковый сахар может увлажнять легкие и облегчать кашель, а также усиливать терапевтический эффект при кашле с мокротой”.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще