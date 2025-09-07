Ледяной гриб и тростниковый сахар: как приготовить целебный китайский грушевый суп от простуды

В Китае популярен грушевый суп. Как его готовить и понравится ли блюдо русским?
На этот вопрос порталу «Городовой» ответил шеф-повар Денис Перевоз.
“Сяо Дяо”: Суп или компот?
“Гурманы наверняка знакомы с грушевым супом «Сяо Дяо», для тех, кто не знаком, с удовольствием расскажу. Это традиционный суп в Китае, однако по мне, это густой компот, нежели суп", — говорит Перевоз.
Ингредиенты и особенности вкуса
В составе “супа” груша, тростниковый сахар, ягоды “годжи” и ледяной гриб.
“Груша в суп добавляется сорта «Сидней», у нас этот сорт больше известен, как китайская груша”, — поясняет шеф-повар.
“Блюдо получается своеобразным на вкус за счет йодового привкуса от гриба, но при этом китайцы считают данный суп очень вкусным, целебным и пьют при простуде или кашле”.
Что понадобится?
- Китайская груша “Сидней” 2 шт.
- Тростниковый сахар 2 ст. л.
- Ледяной гриб ½ от гриба
- Ягоды годжи 1 ст. л.
- Вода 3 — 4 стакана
Как приготовить?
Замочить гриб в теплой воде на 1 час, слить воду, удалить с гриба нижнюю плодоножку, нарезать белую часть, залить половиной воды и варить на медленном огне 1 час.
Добавить груши, ягоды годжи, сахар, остаток воды, варить еще 30 минут. Пить в горячем виде.
Перевоз также отметил:
“Только поликристаллический тростниковый сахар может увлажнять легкие и облегчать кашель, а также усиливать терапевтический эффект при кашле с мокротой”.