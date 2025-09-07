Городовой / Общество / Тысячи людей приезжали не к тому терминалу и это повториться вновь: в чем разница между Пулково и Пулково-1
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Тысячи людей приезжали не к тому терминалу и это повториться вновь: в чем разница между Пулково и Пулково-1

Опубликовано: 7 сентября 2025 22:02
Пулково
Тысячи людей приезжали не к тому терминалу и это повториться вновь: в чем разница между Пулково и Пулково-1
Фото: Городовой.ру

Одна ошибка и ты ошибся.

Пулково и Пулково-1 в Санкт-Петербурге — это не два разных аэропорта, а разные части одного аэровокзального комплекса. Люди часто путают их, потому что старый терминал сохранил собственное название. Вот кратко и по сути:

Пулково

  • Что это: международный аэропорт Санкт-Петербурга.
  • Расположение: Московский район, ~15 км от центра города.
  • Функция: обслуживает внутренние и международные рейсы, а также грузовые перевозки.
  • Особенности: с 2015 года работает как единый комплекс — новый терминал + старое здание Пулково-1.

Пулково-1

  • Что это: старый пассажирский терминал внутри аэропорта.
  • История: знаменитое здание 1973 года, культовый образец советской архитектуры.
  • Функция: после реконструкции вошёл в состав нового аэровокзала, но используется ограниченно. В основном подключён к системе внутреннего обслуживания.
  • Связь с новым терминалом: соединены общей галереей и имеют единый вход.

Фактически, если вы летите из Петербурга, вы всё равно окажетесь в одном аэровокзале. Разница только в том, что «Пулково» — это название всего аэропорта, а «Пулково-1» — название старого здания терминала, которое сегодня работает как часть общей структуры.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще