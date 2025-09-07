Тысячи людей приезжали не к тому терминалу и это повториться вновь: в чем разница между Пулково и Пулково-1

Пулково и Пулково-1 в Санкт-Петербурге — это не два разных аэропорта, а разные части одного аэровокзального комплекса. Люди часто путают их, потому что старый терминал сохранил собственное название. Вот кратко и по сути:
Пулково
- Что это: международный аэропорт Санкт-Петербурга.
- Расположение: Московский район, ~15 км от центра города.
- Функция: обслуживает внутренние и международные рейсы, а также грузовые перевозки.
- Особенности: с 2015 года работает как единый комплекс — новый терминал + старое здание Пулково-1.
Пулково-1
- Что это: старый пассажирский терминал внутри аэропорта.
- История: знаменитое здание 1973 года, культовый образец советской архитектуры.
- Функция: после реконструкции вошёл в состав нового аэровокзала, но используется ограниченно. В основном подключён к системе внутреннего обслуживания.
- Связь с новым терминалом: соединены общей галереей и имеют единый вход.
Фактически, если вы летите из Петербурга, вы всё равно окажетесь в одном аэровокзале. Разница только в том, что «Пулково» — это название всего аэропорта, а «Пулково-1» — название старого здания терминала, которое сегодня работает как часть общей структуры.