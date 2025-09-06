«Измельчить блендером в пюре вместе с соком лимона»: как приготовить яблочный сорбет, если срочно захотелось мороженого

Как приготовить яблочный сорбет? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил шеф-повар Денис Перевоз.
Ингредиенты для яблочного сорбета
- Яблоки — 4-5 шт
- Вода — 50 мл
- Сахар — 150 г
- Лимон — 2 ст. л.
- Белок от 1 яйца
Приготовление сорбета по шагам
Шеф-повар рассказал по шагам, что нужно делать.
"Разрезать яблоки на две части, удалить сердцевину, измельчить блендером в пюре вместе с соком лимона. Отдельно в сотейники смешайте воду и сахар, уварить в два раза, охладить и добавить в пюре".
Далее нужно миксером взбить белок, добавить в яблочную массу и продолжать взбивать 3-4 минуты.
"Переложить массу в одноразовые стаканчики, наполнив массой на половину и убрать в морозилку на 4 часа до застывания".
После этого сорбет готов к употреблению. Он вкуснее и полезнее мороженого.