Городовой / Общество / «Измельчить блендером в пюре вместе с соком лимона»: как приготовить яблочный сорбет, если срочно захотелось мороженого
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Измельчить блендером в пюре вместе с соком лимона»: как приготовить яблочный сорбет, если срочно захотелось мороженого

Опубликовано: 6 сентября 2025 19:03
яблочный сорбет
«Измельчить блендером в пюре вместе с соком лимона»: как приготовить яблочный сорбет, если срочно захотелось мороженого
Городовой ру

Освежающая прохлада своими руками.

Как приготовить яблочный сорбет? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил шеф-повар Денис Перевоз.

Ингредиенты для яблочного сорбета

  • Яблоки — 4-5 шт
  • Вода — 50 мл
  • Сахар — 150 г
  • Лимон — 2 ст. л.
  • Белок от 1 яйца

Приготовление сорбета по шагам

Шеф-повар рассказал по шагам, что нужно делать.

"Разрезать яблоки на две части, удалить сердцевину, измельчить блендером в пюре вместе с соком лимона. Отдельно в сотейники смешайте воду и сахар, уварить в два раза, охладить и добавить в пюре".

Далее нужно миксером взбить белок, добавить в яблочную массу и продолжать взбивать 3-4 минуты.

"Переложить массу в одноразовые стаканчики, наполнив массой на половину и убрать в морозилку на 4 часа до застывания".

После этого сорбет готов к употреблению. Он вкуснее и полезнее мороженого.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще