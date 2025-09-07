Городовой / Общество / «Сложно было коммуницировать»: в каких случаях помощь родителей в трудоустройстве детей уместна
«Сложно было коммуницировать»: в каких случаях помощь родителей в трудоустройстве детей уместна

Опубликовано: 7 сентября 2025 16:01
Городовой ру

Почему родители ищут работу за детей?

Присутствие родителей на собеседовании у взрослых детей — явление, которое, хоть и не повсеместно, но встречается.

HR-консультант Зулия Лоикова объяснила порталу «Городовой», в каких случаях это допустимо, а когда может насторожить работодателя.

Родители-рекрутеры: помощники или помеха?

“Мы часто встречаем сейчас ситуации, когда, правда, родители часто видят вакансии, они могут писать, выяснять какую-то ситуацию по зарплате и так далее”, — отмечает Зулия Лоикова.

Это касается не только подростков, но и взрослых людей, которым за 30.

Зулия Лоикова
Зулия Лоикова HR-консультант
“Это не подростки уже, не 17-16-летние, а это взрослые молодые люди. Ему там 35, мать увидела вакансию: "Вот у меня сын работает там-то, там-то". Я говорю, а почему же сын не пишет? "А я сначала выясню, потом, если все подходит…”, — описывает консультант.

Чаще всего в роли таких “помощников” выступают матери, но бывают и исключения, когда отцы случайно натыкаются на подходящую вакансию для детей.

Где проходит грань: забота или контроль?

“Главное, не переходить, наверное, какие-то границы”, — подчеркивает Лоикова.

Эксперт вспомнила единственный случай в практике, когда мама присутствовала на собеседовании у взрослого сына. И это было связано с его особенностями.

Парень, прекрасно справляющийся с техническими задачами на IT-позиции, имел проблемы с речью, и мама помогала ему коммуницировать.

“Он прекрасно писал код, замечательно справлялся со всеми задачами техническими, но сложно было коммуницировать”, — рассказывает HR-консультант.

После успешного прохождения собеседования и трудоустройства, мама больше не вмешивалась.

Российский менталитет и самостоятельность

В России, в отличие от некоторых западных стран, работодатели, как правило, ценят самостоятельность кандидатов.

“В России у нас все-таки немножко другой стереотип”, — говорит Лоикова.

Поэтому, хотя родительская помощь в поиске работы может быть полезной, важно, чтобы сам кандидат проявлял инициативу и ответственность.

“А во всех остальных случаях все-таки у нас зумеры сами приходят, сами спрашивают, сами интересуются”, — заключает она.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
