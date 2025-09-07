«Сложно было коммуницировать»: в каких случаях помощь родителей в трудоустройстве детей уместна

Присутствие родителей на собеседовании у взрослых детей — явление, которое, хоть и не повсеместно, но встречается.
HR-консультант Зулия Лоикова объяснила порталу «Городовой», в каких случаях это допустимо, а когда может насторожить работодателя.
Родители-рекрутеры: помощники или помеха?
“Мы часто встречаем сейчас ситуации, когда, правда, родители часто видят вакансии, они могут писать, выяснять какую-то ситуацию по зарплате и так далее”, — отмечает Зулия Лоикова.
Это касается не только подростков, но и взрослых людей, которым за 30.
Чаще всего в роли таких “помощников” выступают матери, но бывают и исключения, когда отцы случайно натыкаются на подходящую вакансию для детей.
Где проходит грань: забота или контроль?
“Главное, не переходить, наверное, какие-то границы”, — подчеркивает Лоикова.
Эксперт вспомнила единственный случай в практике, когда мама присутствовала на собеседовании у взрослого сына. И это было связано с его особенностями.
Парень, прекрасно справляющийся с техническими задачами на IT-позиции, имел проблемы с речью, и мама помогала ему коммуницировать.
“Он прекрасно писал код, замечательно справлялся со всеми задачами техническими, но сложно было коммуницировать”, — рассказывает HR-консультант.
После успешного прохождения собеседования и трудоустройства, мама больше не вмешивалась.
Российский менталитет и самостоятельность
В России, в отличие от некоторых западных стран, работодатели, как правило, ценят самостоятельность кандидатов.
“В России у нас все-таки немножко другой стереотип”, — говорит Лоикова.
Поэтому, хотя родительская помощь в поиске работы может быть полезной, важно, чтобы сам кандидат проявлял инициативу и ответственность.
“А во всех остальных случаях все-таки у нас зумеры сами приходят, сами спрашивают, сами интересуются”, — заключает она.