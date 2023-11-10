Овощи для винегрета будут готовы ровно за пять минут: без варки и микроволновки

Как приготовить овощи для винегрета за пять минут

Напрасно хозяйки отказываются баловать домочадцев сытным и сочным винегретом из-за того, что овощи необходимо варить часами. Оказалось, приготовить их можно за несколько минут и без долгой возни у плиты.

Первым делом необходимо нарезать свеклу небольшими кубиками, смешать ее с маслом и выложить на дно сковороды. Картофель и морковь так же нужно очистить, промыть, измельчить и поместить в посуду вторым и третьим слоем.

Все ингредиенты нужно залить 80 миллилитрами воды, закрыть крышкой и оставить на максимальном огне на пять минут. После останется лишь дождаться, когда продукты остынут, и смешать их с оставшимися горошком, луком и капустой, пишет «Лайфхакер».

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