Парики, пудра и шпаги: как мода и армия изменили значение слова «парикмахер»

В России моду на этот аксессуар приняли не сразу.

Парики — это не просто странный аксессуар из старинных фильмов и картин. За ними стоит целая история, которая тесно связана с модой, статусом и даже армией.

Разбираемся, почему слово «парикмахер» означало совсем не человека, который стрижет волосы, и как парики стали важной частью жизни в России и Европе.

Откуда вообще взялись парики?

Парики появились очень давно — еще в древнем Египте и в античности люди носили накладные волосы. Но настоящий бум париков произошел в Европе в XVI–XVII веках.

Французский король Людовик XIV, знаменитый «король-солнце», сделал парики атрибутом аристократии. Они были не просто украшениями, символом власти и богатства.

Парики были настолько популярны, что король увеличил число парикмахеров до 5 000 человек, чтобы обеспечить всех придворных этим аксессуаром.

Парики в России: от «новинки басурманской» до модного аксессуара

В России парики появились позже и сначала воспринимались как «чужеземная революция». Моду ввел Петр I, который сам носил простенький парик.

Церковь была против использования париков, женщины тоже не оценили новый аксессуар, меньше всего сопротивлялись мужчины, пишет источник.

Парики в России быстро стали частью гардероба высшего общества.

В XVIII веке их делали мастера по изготовлению париков, которых называли «тупейными художниками» — эти люди не просто делали прически, а создавали целые произведения искусства из волос.

Зачем в армии парики?

Может показаться странным, но в русской армии XVIII века парики тоже были обязательными. Петр обязан носить их офицерам, и это было не просто дань моде.

Парик с плотной тканевой подкладкой защищал голову от ударов Сабель и шпаг. Кроме того, что их надеть, нужно было сбрить волосы, а это избавляло от вшей.

Однако носить парики в походах было неудобно, и при Екатерине Великой их отменили.

Из чего делали парики и почему их припудривали?

Парики сделаны из человеческих волос и шерсти животных. Особенно ценятся свойства русых волос — они были мягкими и подходили для изготовления накладных локонов и шиньонов.

Припудривание париков появилось примерно с 1700 года. Пудра, сделанная из мела, каолина и даже молотых зерен, делала парик белым или цветным, который считался очень модным.

Но это было не только про красоту — пудра заставила скрыть грязь и неприятный запах, ведь мыть парики было нельзя. Чтобы бороться с вшами, в парики даже встраивали ловушки и ароматизировали их лавандой и гвоздикой.

Почему слово «парикмахер» стал ассоциироваться со стрижками?

Исторически «парикмахер» — это человек, создающий парики. Они не просто стригли волосы, а занимались сложным искусством изготовления накладных причесок, которые стоили немалых денег.

Кроме того, существовали «резчики» — бродячие торговцы, которые скупали у крестьянок длинные волосы для изготовления париков. Это был целый бизнес.

В итоге слово «парикмахер» изначально означало мастера по изготовлению искусственных причесок, а не просто того, кто подстригает волосы.

Сегодня парики остались в основном в театре и кино, а слово «парикмахер» мы воспринимаем как мастера по стрижке.