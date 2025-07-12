Не всему голова: эксперты «Росконтроля» нашли нарушения в составе популярных марок батонов

Нарезной батон — один из самых популярных видов хлеба. Его покупают к первым блюдам, делают с ним бутерброды, а многие и вовсе едят без всего, ценя мягкий мякиш и хрустящую корочку.

Однако даже привычный хлеб может не соответствовать нормам. Специалисты «Росконтроля» провели экспертизу нескольких популярных марок и нашли у большинства те или иные отклонения от требований ГОСТ.

«Чудесный край» оказался слишком жирным. Хотя по микробиологическим и физико-химическим показателям хлеб безопасен, массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество превысила верхнюю границу, установленную стандартом.

«Коломенское» тоже нарушил ГОСТ: сахара оказалось больше нормы, к тому же на упаковке неполно указано, из какой муки изготовлен батон. Несмотря на хорошее качество вкуса, недочёты в маркировке и составе — налицо.

«Хлебный дом» повторил судьбу «Чудесного края» — опять же слишком много жира, хотя улучшителей и посторонних добавок нет, и хлеб в целом безопасен.

«Волжский пекарь» отличился сразу по двум параметрам: и жира, и сахара оказалось больше, чем допускается по ГОСТ. Это делает батон потенциально менее полезным, несмотря на приятный вкус.

«Русский хлеб», как и «Коломенское», нарушил правила маркировки, не указав сорт муки. А сахара в составе — опять выше нормы. Такие «сладкие» батоны могут не подойти тем, кто следит за уровнем сахара в рационе.

Батоны «Зерница» и «Настюша», хоть и безопасны с точки зрения микробиологии, показали признаки так называемой картофельной болезни хлеба при выдерживании в тёплой среде. Это указывает на проблемы с сырьём или гигиеной на производстве. Кроме того, у обоих — претензии к текстуре: крошащийся и неэластичный мякиш, пустоты, неравномерная пористость.

А вот «Щелковский» на первый взгляд справился со всеми проверками: плесени нет, мякиш в порядке, улучшителей не обнаружено. Но и здесь не обошлось без ложки дёгтя: в маркировке производитель занизил реальное содержание жира. Несоответствие пищевой ценности тоже считается нарушением.

Вывод: все проверенные батоны оказались безопасными, но к качеству и составу есть серьёзные замечания. Чаще всего производители завышают содержание жира и сахара, а также указывают неполную информацию на упаковке.

Выбирая хлеб, внимательно читайте этикетку и не стесняйтесь пробовать продукцию разных пекарен — идеальный батон всё ещё стоит найти.