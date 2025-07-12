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Ведь вилкой банально удобнее: почему азиаты едят палочками

Опубликовано: 12 июля 2025 10:01
азиатская кухня
Ведь вилкой банально удобнее: почему азиаты едят палочками
Фото: Городовой.ру

Не во всех странах, но тенденция заметна.

Палочки для еды — не просто столовый прибор, а символ целой культуры. Впервые их начали использовать в Древнем Китае более четырёх тысяч лет назад.

По легенде, император Юй Великий изобрёл их, пытаясь достать еду из кипящего котла. Вилки в Китае тоже существовали, но массовым прибором стали именно палочки.

Почему не вилки и ножи?

Философ Конфуций считал, что столовые приборы вроде ножей — это орудия насилия, неуместные за обедом. Палочки же — символ гармонии: одна подвижна, другая — статична. Это инь и ян в действии.

С практической точки зрения, ими удобно есть то, что принято в азиатской кухне: рис, мелко нарезанные овощи, рыбу. Да и бамбук, из которого их делают, был всегда под рукой — в отличие от металлов для ложек и вилок.

Плюсы палочек

Ими сложно набрать много еды сразу, что помогает не переедать. К тому же они развивают мелкую моторику, особенно у детей. В Японии, например, считают, что палочки повышают интеллект — не в шутку, а вполне серьёзно.

Азиатские палочки отличаются

  • Китайские — длинные, с квадратными концами, часто деревянные или пластиковые.
  • Японские — короче и острее, удобны для поедания рыбы.
  • Корейские — металлические, плоские, немного скользкие.
  • Монгольские — раньше делали из кости и серебрили, чтобы выявить яд.

Как это устроено сегодня

Китай производит до 50 млрд палочек ежегодно для внутреннего пользования и ещё в четыре раза больше — на экспорт. А в Японии палочки — почти священный предмет. Там даже принято дарить их новорождённым и молодожёнам как символ удачи.

А как же европейцы?

Сегодня палочками ловко пользуются не только в Азии. Благодаря суши-барам и азиатской кухне привычка перешла и к европейцам. И хотя японцы порой удивляются, что «белые» справляются с палочками, на деле мы давно научились — и даже не всегда хуже них.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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