Ведь вилкой банально удобнее: почему азиаты едят палочками

Палочки для еды — не просто столовый прибор, а символ целой культуры. Впервые их начали использовать в Древнем Китае более четырёх тысяч лет назад.
По легенде, император Юй Великий изобрёл их, пытаясь достать еду из кипящего котла. Вилки в Китае тоже существовали, но массовым прибором стали именно палочки.
Почему не вилки и ножи?
Философ Конфуций считал, что столовые приборы вроде ножей — это орудия насилия, неуместные за обедом. Палочки же — символ гармонии: одна подвижна, другая — статична. Это инь и ян в действии.
С практической точки зрения, ими удобно есть то, что принято в азиатской кухне: рис, мелко нарезанные овощи, рыбу. Да и бамбук, из которого их делают, был всегда под рукой — в отличие от металлов для ложек и вилок.
Плюсы палочек
Ими сложно набрать много еды сразу, что помогает не переедать. К тому же они развивают мелкую моторику, особенно у детей. В Японии, например, считают, что палочки повышают интеллект — не в шутку, а вполне серьёзно.
Азиатские палочки отличаются
- Китайские — длинные, с квадратными концами, часто деревянные или пластиковые.
- Японские — короче и острее, удобны для поедания рыбы.
- Корейские — металлические, плоские, немного скользкие.
- Монгольские — раньше делали из кости и серебрили, чтобы выявить яд.
Как это устроено сегодня
Китай производит до 50 млрд палочек ежегодно для внутреннего пользования и ещё в четыре раза больше — на экспорт. А в Японии палочки — почти священный предмет. Там даже принято дарить их новорождённым и молодожёнам как символ удачи.
А как же европейцы?
Сегодня палочками ловко пользуются не только в Азии. Благодаря суши-барам и азиатской кухне привычка перешла и к европейцам. И хотя японцы порой удивляются, что «белые» справляются с палочками, на деле мы давно научились — и даже не всегда хуже них.