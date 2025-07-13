Гульфик, песок и насмешки: как мужская мода XVI века породила знаменитую фразу о старении

Фраза “из него песок сыплется” знакома многим, но мало кто знает ее происхождение. Оказывается, эта крылатая фраза появилась в XVI веке и связана с модой того времени.

Мужская мода XVI века: излишества и превосходство

В то время высшая знать стремилась подчеркнуть свое высокое происхождение, богатство и физическое превосходство с помощью одежды.

Особенно мужская мода была склонна к излишествам. Средневековые господа предпочитали шелк и бархат, украшая свои камзолы и плащи золотой вышивкой, перьями и драгоценными камнями.

Гульфик: символ могущества и… обмана?

Особое внимание заслуживали мужские штаны того времени.

“Наиболее выдающейся деталью штанов был гульфик”, — пишет "Русская семерка".

Изначально он служил скромным прикрытием мужского достоинства, но в эпоху роскоши и изнеженности он стал символом могущества, мужской силы, богатства и власти.

Чем больше гульфик, тем более знатным и богатым считался мужчина.

Песок в гульфике: способ казаться богаче, чем есть на самом деле

Однако все понимали, что содержимое гульфика не всегда соответствовало внешнему впечатлению. В них носили кошели с деньгами, ключи от дома, расписки и другие ценности.

Если в гульфике не было ничего ценного, его наполняли песком.

«Песок сыплется»: символ уходящей молодости и былого величия

Беднеющим и стареющим джентльменам приходилось донашивать свои изношенные костюмы с гульфиками, в то время как богатые господа могли позволить себе заказывать новые.

Иногда на балах и приемах происходили неловкие ситуации, когда изрядно поношенные гульфики некоторых мужчин протирались от активных танцевальных движений, и из них начинал сыпаться песок.

Наблюдатели насмехались над господином:

“Вот, уже песок из него сыплется, а он все равно ухлестывает за женщинами!”.

История фразы “из него песок сыплется” — это яркий пример того, как мода может порождать поговорки, отражающие социальные реалии своего времени.