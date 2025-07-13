Гульфик, песок и насмешки: как мужская мода XVI века породила знаменитую фразу о старении

Фраза “из него песок сыплется” знакома многим, но мало кто знает ее происхождение. Оказывается, эта крылатая фраза появилась в XVI веке и связана с модой того времени.
Мужская мода XVI века: излишества и превосходство
В то время высшая знать стремилась подчеркнуть свое высокое происхождение, богатство и физическое превосходство с помощью одежды.
Особенно мужская мода была склонна к излишествам. Средневековые господа предпочитали шелк и бархат, украшая свои камзолы и плащи золотой вышивкой, перьями и драгоценными камнями.
Гульфик: символ могущества и… обмана?
Особое внимание заслуживали мужские штаны того времени.
“Наиболее выдающейся деталью штанов был гульфик”, — пишет "Русская семерка".
Изначально он служил скромным прикрытием мужского достоинства, но в эпоху роскоши и изнеженности он стал символом могущества, мужской силы, богатства и власти.
Чем больше гульфик, тем более знатным и богатым считался мужчина.
Песок в гульфике: способ казаться богаче, чем есть на самом деле
Однако все понимали, что содержимое гульфика не всегда соответствовало внешнему впечатлению. В них носили кошели с деньгами, ключи от дома, расписки и другие ценности.
Если в гульфике не было ничего ценного, его наполняли песком.
«Песок сыплется»: символ уходящей молодости и былого величия
Беднеющим и стареющим джентльменам приходилось донашивать свои изношенные костюмы с гульфиками, в то время как богатые господа могли позволить себе заказывать новые.
Иногда на балах и приемах происходили неловкие ситуации, когда изрядно поношенные гульфики некоторых мужчин протирались от активных танцевальных движений, и из них начинал сыпаться песок.
Наблюдатели насмехались над господином:
“Вот, уже песок из него сыплется, а он все равно ухлестывает за женщинами!”.
История фразы “из него песок сыплется” — это яркий пример того, как мода может порождать поговорки, отражающие социальные реалии своего времени.