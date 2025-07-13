«Главное не уходить в крайности»: как «волосы депрессии» стали трендом

В этом году в мире моды и красоты появился необычный тренд, который сразу привлек к себе внимание — «волосы депрессии».

Не пугайтесь названия, это не призыв к унынию, а скорее отражение настроения и реалий нашего времени, особенно в условиях экономического спада.

Вместе с экспертом разбираемся, что это за тренд и почему он так популярен.

Что такое волосы «депрессии»?

Это прическа, которая выглядит будто вы совсем не старались. Волосы специально делают спутанными, собирают в низкий, не слишком тугой хвост или пучок, а отдельные пряди намеренно торчат во все стороны.

В итоге создается впечатление, что вы просто забыли расчесаться. Такой стиль подчеркивает естественную небрежность и даже некоторую усталость, которую многие сейчас испытывают.

Откуда взялся этот тренд?

Первые «волосы депрессии» показал бренд Prada на Миланской неделе моды в рамках осенне-зимней коллекции.

После этого прическа быстро разошлась по соцсетям и стала обсуждаться как отражение текущей экономической ситуации, когда у людей меньше денег и сил на поддержание идеального образа.

Другие модные дома тоже подхватили идею, и теперь подобные небрежные укладки можно увидеть на многих показах.

Что говорят эксперты?

Стилист, колорист Любовь Фасхутинова рассказала «Городовому», почему этот тренд так популярен сейчас.

«Это как зеркало эпохи, где усталость становится роскошью. Мы устали от лоска, от всей этой эпохи нарциссизма, фальши. Волосы депрессии — это про естественность. В этом есть и французский шик, я бы сказала, но это не шик, это такой скорее гранд шик. Круто смотрится, если это волосы не грязные, а используются матовые, специально загрязняющие стайлинги. Это тренд на чувствительность, естественность, не страшно быть натуральным, не страшно быть неидеальным. Это протест перфекционизму, где все такие гламурные, красивые, вылощенные из картинки», — говорит эксперт.

Как стилизовать?

По словам стилиста, все устали от навязанных стандартов, поэтому тренд стал таким популярным. Однако важно его правильно понимать.

«Главное не уходить в крайности, не ходить неделю в одном и то же, не мыть волосы. Все это нужно делать красиво, я считаю. Нужно поймать эту грань, где это красиво и растрепано. Это, конечно, не только укладки, тут еще речь идет об окрашиваниях, об отросших корнях. Это может быть и седина, и где-то что-то неровно подстрижено», — отмечает колорист.

В итоге «волосы депрессии» — это еще один пример того, как мода реагирует на изменения в обществе, превращая даже усталость и простоту в стильный и актуальный образ.